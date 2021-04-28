Как отправить ребёнка в летний лагерь в 2021 году?

30 апреля в Екатеринбурге начинается запись в загородные летние лагеря. В этом году она стартует почти на месяц позже из-за изменения сроков записи в первые классы и в связи с принятием изменений в постановление Главного государственного санитарного врача России № 10 от 24.03.2021 о требованиях к организации отдыха детей в условиях распространения коронавируса. Но в департаменте образования Екатеринбурга уверяют, что это никак не повлияет на сроки проведения летней оздоровительной кампании. Рассказываем, как она будет проходить, сколько стоят путёвки в этом году и как получить компенсацию части их стоимости.
Меньше смены — больше детей
В 2020 году пандемия коронавируса ударила по детскому оздоровительному отдыху основательно: лишь 76 из 1 140 детских лагерей Свердловской области смогли принять школьников за летние каникулы. Многие лагеря в прошлом году просто не открылись, а те, что работали, были загружены лишь наполовину, так что отдохнуть летом смогли всего около 23 тысяч ребят из порядка полумиллиона свердловских школьников. Аналогичная картина была и в столице Урала. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе и по всей России в целом даже хуже, чем год назад, но детский отдых решили жёстко не ограничивать.
– Реестр загородных лагерей Свердловской области сформирован, и их количество практически на уровне благополучного 2019 года, – сообщил главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. – То есть большинство лагерей региона и Екатеринбурга будут работать, причём все типы: загородные, санаторные, палаточные, дневные.
В Екатеринбурге принять детишек на отдых в 2021 году готовы 18 загородных оздоровительных лагерей и 130 городских с дневным пребыванием. Попасть в лагерь могут все юные екатеринбуржцы от 6,6 до 18 лет. Запись в загородные лагеря на все смены продлится с 30 апреля по 9 мая, в городские – с 4 по 13 мая (на все смены), а в санатории – с 5 по 14 мая (на все периоды). Но главное, что допустимая заполняемость в этом году будет больше, чем в прошлом – всё в соответствии с постановлением главного санврача страны.
«В текущем году смены в загородных оздоровительных лагерях пройдут с наполняемостью 75 процентов детей и продолжительностью по 14 дней каждая, – сообщили журналисту «Облгазеты» в департаменте образования Екатеринбурга. – С такой же наполняемостью будут две профильные смены продолжительностью 7 и 21 день. Заполняемость городских лагерей составит 100 процентов. За лето 2021 года отдыхом планируется охватить почти 19 тысяч детей в загородных лагерях и 25 336 детей в городских; в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия предположительно направятся 4 835 детей».
С одной стороны, такая система не очень хороша, так как качество отдыха явно пострадает: большинство смен в лагерях будут короче обычного. Но с другой стороны, за счёт коротких смен в лагерях сможет отдохнуть большее число детей.
Кому на тест?
Согласно постановлению главного санврача России, загородные оздоровительные лагеря и санатории этим летом могут работать в обычном режиме, то есть их сотрудникам разрешается покидать территорию учреждения. Но тогда весь персонал должен будет каждые семь дней сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Второй вариант работы детских оздоровительных учреждений – в режиме обсерватора, то есть полностью закрытый. При этом посторонним, в том числе родителям, приезжать в лагеря не разрешат в любом случае. Какой вариант работы выберут оздоровительные учреждения на территории Екатеринбурга и других муниципалитетов региона – неизвестно.
– В нашем регионе тесты на коронавирус при заезде в оздоровительные летние лагеря будут сдавать только их сотрудники, – говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Наталья Моисеева. – Заставят ли сдавать тест на COVID-19 ребят при отправке в лагерь в другой регион, будет зависеть от требований этого региона.
При этом заражения коронавирусом среди детей в лагерях Свердловской области в прошлом году не было: единичные случаи инфицирования выявили лишь среди сотрудников нескольких оздоровительных учреждений.
– Оздоровительную кампанию в регионе в 2021 году планируют начать с 1 июня, – говорит Владимир Бондарчук. – Все надеются, что ухудшения эпидемиологической ситуации не будет и лагеря откроются по плану. В любом случае санэпиднадзор будет всё отслеживать и при необходимости принимать оперативные меры. Например, могут вновь уменьшить нагрузку на лагеря, обязать учреждения работать только как обсерваторы, запретить выезд в оздоровительные учреждения других регионов.
ВАЖНО
Подать заявление в детский лагерь можно как в электронной форме через портал Госуслуг, так и при личном обращении в отделения Центра муниципальных услуг, Многофункционального центра. Записаться в лагерь дневного прибывания можно в образовательной организации, где он будет располагаться. По всем вопросам организации отдыха и оздоровления можно обращаться по телефонам горячей линии, указанным на официальном портале Екатеринбурга.
Средняя стоимость путёвки на 14 дней в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в Свердловской области в этом году составит 18 458 рублей; в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период – 17 374 рубля; в санаторно-курортные организации – 30 296 рублей. Отдых в лагере дневного пребывания обойдётся примерно в 3 518 рублей. Средняя суточная стоимость в туристском или профильном лагере, в лагере труда и отдыха составит 827 рублей.
КОМПЕНСАЦИЯ
Размер компенсации за оплату путёвки в детский лагерь регулируется Постановлением Правительства Свердловской области № 569-ПП от 28.05.2012. Получить такую компенсацию может любая семья. Главное, чтобы выбранный лагерь входил в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и был на территории нашей области.
Для получения компенсации родителям нужно написать заявление в управление социальной политики по месту жительства. Сделать это важно не позднее чем через шесть месяцев после окончания лагерной смены. Размер компенсации не может превышать среднюю стоимость путёвок в регионе. Он рассчитывается индивидуально от дохода семьи в зависимости от величины прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области (сейчас он составляет 11 206 рублей).
- 90 процентов от цены путёвки могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже величины регионального прожиточного минимума на душу населения;
- 50 процентов могут вернуть семьи, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума;
- 30 процентов – семьи со среднедушевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточного минимума;
- 25 процентов – семьи с доходом более 200 процентов от прожиточного минимума.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат путёвку без взимания родительской платы.
Документы, необходимые для получения компенсации:
- согласие на обработку персональных данных;
- свидетельство о рождении ребёнка, для школьников 14–18 лет – паспорт;
- договор на приобретение путёвки и кассовый чек или приходный кассовый ордер, квитанцию об оплате;
- справку с места жительства о составе семьи;
- документы о доходе каждого члена семьи за три месяца, предшествующие покупке путёвки;
- обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение.
Внеочередное или первоочередное право на получение льготной путёвки имеют дети: прокуроров, военнослужащих, судей, сотрудников Следственного комитета, полиции, органов по контролю над оборотом наркотиков, работников органов уголовно-исполнительной службы, таможенных органов.
Также недавно стало известно о том, что Правительство России выделит 5 млрд рублей на компенсацию стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря – она составит 50 процентов. О том, как будет рассчитываться эта компенсация, как её получить и будет ли она совмещаться с региональной компенсацией или потребуется выбирать какую-то одну из них – пока неизвестно.
КСТАТИ
В этом году более 1 500 детей со всего Среднего Урала вновь поедут на юг в рамках областного проекта «Поезд здоровья». Первый поезд отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга уже в июне – в 2020 году из-за коронавирусных ограничений детей на море в рамках этого проекта не отправляли. От Екатеринбурга поедут 140 ребят.
В РЕГИОНЕ
1 221 лагерь в Свердловской области готов принять школьников в 2021 году, из них больше всего городских лагерей – 1 042. На организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета предусмотрено 1 млрд 982 млн рублей. Часть из этих средств, по словам начальника отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Сергея Карсканова, пойдёт на приобретение устройств для дезинфекции, медицинского контроля, проведения тестирования на коронавирус. Всего оздоровительным отдыхом планируют охватить 80 процентов школьников – это 432 267 человек.
В ТЕМУ
Список загородных детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) для записи ребят из Екатеринбурга в 2021 году:
- «Красная гвоздика»
- «Бригантина»
- ДОЛ имени А. Гайдара
- «Приозёрный»
- «Буревестник»
- «Мечта»
- «Уральские самоцветы»
- «Волна»
- «Изумруд»
- ДОЛ им. Титова
- «Каменный цветок»
- «Маяк»
- «Юность»
- «Космос»
- «Рассветный»
- «Заря»
- «Спутник»
- «Чайка»
Полный список всех организаций отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2021 году смотрите на сайте уральские каникулы.рф.
- Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в № от 27.04.2021 под заголовком