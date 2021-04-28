Как отправить ребёнка в летний лагерь в 2021 году?

Сотрудникам оздоровительных учреждений настоятельно рекомендуется быть в защитных масках. Детей к ношению масок не обязывают. Фото: Павел Ворожцов

30 апреля в Екатеринбурге начинается запись в загородные летние лагеря. В этом году она стартует почти на месяц позже из-за изменения сроков записи в первые классы и в связи с принятием изменений в постановление Главного государственного санитарного врача России № 10 от 24.03.2021 о требованиях к организации отдыха детей в условиях распространения коронавируса. Но в департаменте образования Екатеринбурга уверяют, что это никак не повлияет на сроки проведения летней оздоровительной кампании. Рассказываем, как она будет проходить, сколько стоят путёвки в этом году и как получить компенсацию части их стоимости.

Меньше смены — больше детей

В 2020 году пандемия коронавируса ударила по детскому оздоровительному отдыху основательно: лишь 76 из 1 140 детских лагерей Свердловской области смогли принять школьников за летние каникулы. Многие лагеря в прошлом году просто не открылись, а те, что работали, были загружены лишь наполовину, так что отдохнуть летом смогли всего около 23 тысяч ребят из порядка полумиллиона свердловских школьников. Аналогичная картина была и в столице Урала. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе и по всей России в целом даже хуже, чем год назад, но детский отдых решили жёстко не ограничивать.

– Реестр загородных лагерей Свердловской области сформирован, и их количество практически на уровне благополучного 2019 года, – сообщил главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. – То есть большинство лагерей региона и Екатеринбурга будут работать, причём все типы: загородные, санаторные, палаточные, дневные.

В Екатеринбурге принять детишек на отдых в 2021 году готовы 18 загородных оздоровительных лагерей и 130 городских с дневным пребыванием. Попасть в лагерь могут все юные екатеринбуржцы от 6,6 до 18 лет. Запись в загородные лагеря на все смены продлится с 30 апреля по 9 мая, в городские – с 4 по 13 мая (на все смены), а в санатории – с 5 по 14 мая (на все периоды). Но главное, что допустимая заполняемость в этом году будет больше, чем в прошлом – всё в соответствии с постановлением главного санврача страны.

«В текущем году смены в загородных оздоровительных лагерях пройдут с наполняемостью 75 процентов детей и продолжительностью по 14 дней каждая, – сообщили журналисту «Облгазеты» в департаменте образования Екатеринбурга. – С такой же наполняемостью будут две профильные смены продолжительностью 7 и 21 день. Заполняемость городских лагерей составит 100 процентов. За лето 2021 года отдыхом планируется охватить почти 19 тысяч детей в загородных лагерях и 25 336 детей в городских; в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия предположительно направятся 4 835 детей».

С одной стороны, такая система не очень хороша, так как качество отдыха явно пострадает: большинство смен в лагерях будут короче обычного. Но с другой стороны, за счёт коротких смен в лагерях сможет отдохнуть большее число детей.

Кому на тест?

Согласно постановлению главного санврача России, загородные оздоровительные лагеря и санатории этим летом могут работать в обычном режиме, то есть их сотрудникам разрешается покидать территорию учреждения. Но тогда весь персонал должен будет каждые семь дней сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Второй вариант работы детских оздоровительных учреждений – в режиме обсерватора, то есть полностью закрытый. При этом посторонним, в том числе родителям, приезжать в лагеря не разрешат в любом случае. Какой вариант работы выберут оздоровительные учреждения на территории Екатеринбурга и других муниципалитетов региона – неизвестно.

– В нашем регионе тесты на коронавирус при заезде в оздоровительные летние лагеря будут сдавать только их сотрудники, – говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Наталья Моисеева. – Заставят ли сдавать тест на COVID-19 ребят при отправке в лагерь в другой регион, будет зависеть от требований этого региона.

При этом заражения коронавирусом среди детей в лагерях Свердловской области в прошлом году не было: единичные случаи инфицирования выявили лишь среди сотрудников нескольких оздоровительных учреждений.

– Оздоровительную кампанию в регионе в 2021 году планируют начать с 1 июня, – говорит Владимир Бондарчук. – Все надеются, что ухудшения эпидемиологической ситуации не будет и лагеря откроются по плану. В любом случае санэпиднадзор будет всё отслеживать и при необходимости принимать оперативные меры. Например, могут вновь уменьшить нагрузку на лагеря, обязать учреждения работать только как обсерваторы, запретить выезд в оздоровительные учреждения других регионов.

ВАЖНО Подать заявление в детский лагерь можно как в электронной форме через портал Госуслуг, так и при личном обращении в отделения Центра муниципальных услуг, Многофункционального центра. Записаться в лагерь дневного прибывания можно в образовательной организации, где он будет располагаться. По всем вопросам организации отдыха и оздоровления можно обращаться по телефонам горячей линии, указанным на официальном портале Екатеринбурга. Средняя стоимость путёвки на 14 дней в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в Свердловской области в этом году составит 18 458 рублей; в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период – 17 374 рубля; в санаторно-курортные организации – 30 296 рублей. Отдых в лагере дневного пребывания обойдётся примерно в 3 518 рублей. Средняя суточная стоимость в туристском или профильном лагере, в лагере труда и отдыха составит 827 рублей.

КОМПЕНСАЦИЯ Размер компенсации за оплату путёвки в детский лагерь регулируется Постановлением Правительства Свердловской области № 569-ПП от 28.05.2012. Получить такую компенсацию может любая семья. Главное, чтобы выбранный лагерь входил в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и был на территории нашей области. Для получения компенсации родителям нужно написать заявление в управление социальной политики по месту жительства. Сделать это важно не позднее чем через шесть месяцев после окончания лагерной смены. Размер компенсации не может превышать среднюю стоимость путёвок в регионе. Он рассчитывается индивидуально от дохода семьи в зависимости от величины прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области (сейчас он составляет 11 206 рублей). 90 процентов от цены путёвки могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже величины регионального прожиточного минимума на душу населения;

от цены путёвки могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже величины регионального прожиточного минимума на душу населения; 50 процентов могут вернуть семьи, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума;

могут вернуть семьи, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума; 30 процентов – семьи со среднедушевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточного минимума;

– семьи со среднедушевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточного минимума; 25 процентов – семьи с доходом более 200 процентов от прожиточного минимума. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат путёвку без взимания родительской платы. Документы, необходимые для получения компенсации: согласие на обработку персональных данных;

свидетельство о рождении ребёнка, для школьников 14–18 лет – паспорт;

договор на приобретение путёвки и кассовый чек или приходный кассовый ордер, квитанцию об оплате;

справку с места жительства о составе семьи;

документы о доходе каждого члена семьи за три месяца, предшествующие покупке путёвки;

обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение. Внеочередное или первоочередное право на получение льготной путёвки имеют дети: прокуроров, военнослужащих, судей, сотрудников Следственного комитета, полиции, органов по контролю над оборотом наркотиков, работников органов уголовно-исполнительной службы, таможенных органов. Также недавно стало известно о том, что Правительство России выделит 5 млрд рублей на компенсацию стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря – она составит 50 процентов. О том, как будет рассчитываться эта компенсация, как её получить и будет ли она совмещаться с региональной компенсацией или потребуется выбирать какую-то одну из них – пока неизвестно.

КСТАТИ В этом году более 1 500 детей со всего Среднего Урала вновь поедут на юг в рамках областного проекта «Поезд здоровья». Первый поезд отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга уже в июне – в 2020 году из-за коронавирусных ограничений детей на море в рамках этого проекта не отправляли. От Екатеринбурга поедут 140 ребят.

В РЕГИОНЕ 1 221 лагерь в Свердловской области готов принять школьников в 2021 году, из них больше всего городских лагерей – 1 042. На организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета предусмотрено 1 млрд 982 млн рублей. Часть из этих средств, по словам начальника отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Сергея Карсканова, пойдёт на приобретение устройств для дезинфекции, медицинского контроля, проведения тестирования на коронавирус. Всего оздоровительным отдыхом планируют охватить 80 процентов школьников – это 432 267 человек.

В ТЕМУ Список загородных детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) для записи ребят из Екатеринбурга в 2021 году: «Красная гвоздика»

«Бригантина»

ДОЛ имени А. Гайдара

«Приозёрный»

«Буревестник»

«Мечта»

«Уральские самоцветы»

«Волна»

«Изумруд»

ДОЛ им. Титова

«Каменный цветок»

«Маяк»

«Юность»

«Космос»

«Рассветный»

«Заря»

«Спутник»

«Чайка» Полный список всех организаций отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2021 году смотрите на сайте уральские каникулы.рф.