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Общество
29 апреля 2021, 12:23

«Областная газета» подарит многодетным семьям билеты на молодёжный мюзикл

мюзикл «Василиса»

Зрителей ждут на семейный мюзикл «Василиса». Фото: Павел Пушмин

«Областная газета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY© разыграют среди многодетных семей, которые являются нашими подписчиками, билеты на молодёжный мюзикл «Василиса» (6+). Он пройдёт на площадке Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» 26 мая.

– «Василиса» – это новое прочтение сказки о Василисе Прекрасной и её переосмысление через современную танцевальную, хип-хоп- и поп-музыку, – рассказывает автор инсценировки и текстов песен Александр Патрушев.

Отметим, что музыкальный театр «Верона» был создан студентами Уральского федерального университета в 2012 году. В репертуаре – мюзиклы «Ромео и Джульетта», «Тайна Кентервильского замка», спектакли по мотивам известных мюзиклов Mamma Mia!, «Король Лев», «Баллада о мушкетёрах».

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