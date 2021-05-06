Критерии для включения домов в программы КРТ определены

Гораздо больше шансов на попадание под программу у жильцов тех домов высотой до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализация или отопление. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области утвердило критерии для жилых домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ), сообщает департамент информационной политики региона.

Комментируя этот документ, глава регионального министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков подчеркнул, что принятый областным парламентом закон о КРТ поможет принятию решения об обновлении изношенного и обветшавшего жилищного фонда. Прежде всего – жилья, которое массово строилось в военное и послевоенное время для рабочих заводов, эвакуированных на Урал.

– Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность, – отметил министр. – А в принятом постановлении описаны признаки домов, которые могут быть включены в проект комплексного развития территории. Это требование времени, мы должны быть готовы к тому, чтобы закон был актуален многие годы.

Комплексное развитие территории жилой застройки теперь можно будет проводить в тех кварталах, где имеются не признанные аварийными одно-, двух- и трёхэтажные жилые дома, введённые в эксплуатацию до 1970 года, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия (таких только в Екатеринбурге более 1300).

Документ позволяет включать в зону КРТ и территории с домами высотой до пяти этажей, если они построены в период с 1946-го по 1970 год. На это, независимо от года постройки, могут претендовать также деревянные дома высотой до пяти этажей, изношенные на 60 процентов, а если они построены из других материалов – с износом 70 процентов и более. Но по словам Михаила Волкова, экономическая эффективность проектов КРТ под блочными и кирпичными четырёх- и пятиэтажками представляет для застройщиков мало интереса, так как не окупит затрат на расселение жильцов, а значит, вероятность их включения в проекты очень низкая.

Гораздо больше шансов на попадание под программу у жильцов тех домов высотой до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализация или отопление, что также является основанием для включения этих зданий в проекты КРТ. А также у проживающих в домах, стоимость капремонта которых выше затрат на их расселение.

Особо постановлением оговорено, что объекты культурного наследия могут включаться в проекты КРТ только с условием их сохранения и приспособления к современному использованию. Но в любом случае окончательное решение о вхождении в проект остаётся за собственниками жилья – необходимо, чтобы за это проголосовали более двух третей из них. Столько же голосов «против» достаточно для исключения дома из проекта.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»