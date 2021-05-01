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Общество
1 мая 2021, 19:15

В "Партии пенсионеров" предложили повысить пенсии за счёт налогов с граждан со сверхдоходами

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

Председатель свердловского реготделения "Партии пенсионеров" Сергей Полыганов выступил на семинаре перед председателями и секретарями местных организаций Общества слепых, сообщили в департаменте информполитики области. Он познакомил активистов с позицией партии по наиболее актуальным социальным вопросам. 

В частности, Сергей Полыганов рассказал о предложении партии, которое позволит найти средства для повышения пенсий. 

- Мы посчитали, что если увеличить налоги с граждан со сверхдоходами от 50 млн рублей и выше не ниже 50 процентов от их дохода, то полученных денег хватит на то, чтобы поднять пенсии не на унизительные 4-6 процента, а минимум в два раза, - отметил он. 

Сергей Полыганов также уделил особое внимание вопросам здравоохранения и подчеркнул важность принятия Социального кодекса РФ, который объединит всё законодательство в сфере социальных прав. 

Областная газета Свердловской области

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