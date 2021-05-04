В Екатеринбурге второй год подряд отменяют шествие студентов к памятнику Попова

7 мая монументу изобретателю радио устроят обязательный душ с пеной в 11:00. Фото: Павел Ворожцов

День радио, 7 мая студенты-радисты УрФУ традиционно отметят помывкой памятника Попову. А вот шествие радиофака к нему отменяют второй год подряд.

Ещё в конце апреля в пресс-службе вуза сообщали, что шествие к памятнику не состоится с вероятностью 90% из-за отсутствия разрешения властей. Теперь стала известна вся программа Дня радио. Помимо помывки, в пятницу состоится салют.

"7 мая монументу изобретателю радио устроят обязательный душ с пеной в 11:00. Также в течение дня запланированы встречи выпускников 1955-2020 годов в Google Meet, квест, квиз, кибер-турнир, клевер и концерт (всё на К). В 22:00 с крыши бизнес-центра "Антей" прогремит праздничный салют. В этом году традиционное шествие студентов и выпускников радиофака УрФУ по проспекту Ленину в Екатеринбурге не состоится", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале УрФУ.

Напомним, что в прошлом году празднование Дня радио проходило онлайн из-за коронавируса. Шествие так же отменяли.