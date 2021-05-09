Область трудовой доблести

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле. 1943.

В прошлом году в России «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». 2 июля 2020 года указом Президента России это звание было присвоено двадцати городам Российской Федерации. В их число вошли и два города Свердловской области – Свердловск-Екатеринбург и Нижний Тагил.

Но на самом деле такого звания достоин практически любой населённый пункт на территории Среднего Урала: именно в годы войны наш регион стал «опорным краем державы» – одной из главных промышленных площадок страны.

С началом войны заводы и фабрики области, как и по всей стране, перешли на режим военного времени: рабочий день длился 12 часов

Работникам запрещалось опаздывать, уходить с работы раньше положенного, отменялись отпуска.

Чтобы предотвратить хищения и исключить проникновение посторонних на производство (особенно военное), проводились постоянные рейды безопасности, в ходе которых выявляли в том числе и так называемых трудовых дезертиров. К дезертирству приравнивался самовольный уход с работы рабочих в военной промышленности. Он карался сроком от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Меню заводских рабочих было очень скромным. Капуста, свёкла, соль, немного растительного масла плюс 800 граммов хлеба на гороховой муке.

Опубликовано в №81 от 08.05.2021