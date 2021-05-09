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9 мая 2021, 12:27

Область трудовой доблести

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле.

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле. 1943.

В прошлом году в России «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». 2 июля 2020 года указом Президента России это звание было присвоено двадцати городам Российской Федерации. В их число вошли и два города Свердловской области – Свердловск-Екатеринбург и Нижний Тагил.

Но на самом деле такого звания достоин практически любой населённый пункт на территории Среднего Урала: именно в годы войны наш регион стал «опорным краем державы» – одной из главных промышленных площадок страны.

  • С началом войны заводы и фабрики области, как и по всей стране, перешли на режим военного времени: рабочий день длился 12 часов
  • Работникам запрещалось опаздывать, уходить с работы раньше положенного, отменялись отпуска.
  • Чтобы предотвратить хищения и исключить проникновение посторонних на производство (особенно военное), проводились постоянные рейды безопасности, в ходе которых выявляли в том числе и так называемых трудовых дезертиров. К дезертирству приравнивался самовольный уход с работы рабочих в военной промышленности. Он карался сроком от пяти до восьми лет тюремного заключения.
  • Меню заводских рабочих было очень скромным. Капуста, свёкла,  соль, немного растительного масла плюс 800 граммов хлеба на гороховой муке.

Опубликовано в №81 от 08.05.2021 

Областная газета Свердловской области
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