День советской печати учреждён в 1922 году. Иллюстрация: Максим Смагин.

Сегодня старшее поколение журналистов отмечает День советской печати. Он учреждён в 1922 году в честь 10-летия выхода первого номера газеты «Правда», подписанного в печать Владимиром Лениным.

Что символично, 5 мая родился и кумир Ильича Карл Маркс. А ещё в этот день появился на свет Оливер Кромвель – тоже персонаж истории вполне революционной.

В 1991 году в России появился свой профессиональный праздник журналистов – День российской печати, отмечаемый 13 января в честь выхода первого номера петровских «Ведомостей». Среди историков есть мнение, что никакой газеты именно в этот день не выходило, но кого это кроме них сейчас интересует.

Вы уже запутались? Всё в порядке. В конце концов, только в России есть такой уникальный праздник как Старый Новый год. И что мешает нам отмечать старый и новый дни печати. Был бы повод.Тем более что истоки современной отечественной журналистики, как ни стараются подогнать нас под западные лекала, всё равно и в молоткасто-серпастой ленинской «Правде», зовущей к бесконечной борьбе за светлое завтра, и в прогосударственных петровских «Ведомостях».

Легенда гласит, что Пётр Первый лично отбирал новости для первого выпуска и на предложение написать о беглых крестьянах ответил: «А про сие писать не надобно, а беглым крестьянам всыпать батогов, чтобы неповадно было».