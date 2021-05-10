Где на Урале в Великую Отечественную войну добывали стратегическую для металлургии марганцевую руду?

Вывозка руды из забоя на Марсятском марганцевом руднике. Фото: Из фондов Серовского исторического музея.

К малоизученной странице работы уральских предприятий в годы войны обратился ветеран труда, читатель «Облгазеты» Юрий Якимов, который более 30 лет трудился на Североуральском бокситовом руднике. Его интересовала работа марганцевых рудников. Если кокс называют «хлебом» чёрной металлургии, то марганец можно считать её «солью» – он нужен для получения присадок, необходимых для выплавки различных марок стали.

В годы Великой Отечественной войны марганец в СССР добывали только в Свердловской области на Полуночном и Марсятском рудоуправлениях. Значение предприятий для советской металлургии осознавали и в Германии: фашисты готовили бомбовые удары по ним с самолётов. Но этим планам не суждено было сбыться: рудники работали, и люди на них в тяжёлых условиях добывали столь нужную для страны руду.

«Марганцевую руду в двадцати километрах севернее города Ивделя нашёл Поликарп Мездрин в 1920 году, – пишет Юрий Якимов. – Начались геологоразведочные работы, а в 1939 году приступили к проекту по разработке этого месторождения. Началась война. Фашисты захватили на Украине город Марганец – там велась основная добыча и переработка марганцевой руды. Страна оказалась в тяжелейшем положении: без марганца невозможно выплавить броневую сталь. Государственный комитет обороны принял решение об ускоренном строительстве и отработке Полуночного месторождения. Железная дорога была только до Ивделя. Надо было срочно проложить её до Полуночного, это 20 километров по лесам и болотам. Она была построена в августе 1942 года. В этом же году Полуночное получило статус рабочего посёлка. Раньше поселение возле рудника называлось Каменкой, по названию реки, протекающей в этом месте. Во время войны в этот район было депортировано много немцев с Поволжья. Первые тонны марганцевой руды были добыты ещё в августе 1941 года, и её целый год возили автомашинами в Ивдель по лежневой дороге. С августа 1942 года она уже отгружалась на железнодорожной станции Полуночное. На руднике добыча велась в карьерах и на шахтах. В 1945 году полностью перешли на подземную добычу. За годы войны горняки этого рудника дали стране 935 тысяч тонн марганцевой руды…».

Теперь о Марсятском рудоуправлении – это месторождение марганцевой руды расположено между Серовом и Ивделем. Разработка его началась в 1889 году и велась до 1908 года, возобновилась в 1920 году.

«Горняки жили в посёлке Марганец. В 1935 году из-за лесного пожара он сгорел, и люди остались без жилья, – рассказывает Юрий Якимов. – Возобновили добычу руды через четыре года. В годы войны металлургам был нужен марганец, и добыча руды в этом руднике была увеличена в несколько раз. В 1944 году посёлок получил название Марсяты, и предприятие стало называться Марсятским рудоуправлением. Но сторожилы до сих пор дальнюю часть посёлка называют Марганцем. В 1966 году добыча марганцевой руды была прекращена. Севернее, вблизи посёлка Маслово, стали разрабатывать открытым и подземным способом железную руду – магнетит.»

Для людей, работавшими на этих рудниках во время войны, те годы были самыми тяжёлыми: ручной труд на износ, скудный продовольственный паёк, морозы и болезни. Среди рабочих была высокая смертность. Тысячи людей не дожили до Победы. Ветераны отмечали, что строительство этих предприятий велось на костях тружеников тыла. После закрытия шахт в Полуночном и Марсятском рудниках, в шестидесятых годах прошлого века, десятки горняков вместе с семьями переехали в Североуральский городской округ на бокситовый рудник.

Добыча руды экскаватором на северном руднике Полуночного рудоуправления. Фото: Из фондов Серовского исторического музея

Слесарь по ремонту станков и оборудования Яков Шехер в мастерских Первого Северного рудника Полуночного рудоуправления. Рабочих с немецкими фамилиями здесь было много во время войны – их депортировали сюда из Поволжья. Фото: Из фондов Серовского исторического музея