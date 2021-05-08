Вклад Среднего Урала в великую Победу, юбилей Валерия Чарушина и лунный календарь для уральских садоводов на май: самое интересное в номере «Облгазеты» за 8 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Майские праздники продолжаются, а значит, есть время неспешно прочитать свежий номер «Областной газеты», в котором мы подготовили много всего интересного.

Уже завтра вся страна будет отмечать 76-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в России «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов» было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». 2 июля 2020 года указом Президента России это звание было присвоено двадцати городам Российской Федерации. В их число вошли и два города Свердловской области – Свердловск-Екатеринбург и Нижний Тагил. Но на самом деле такого звания достоин практически любой населённый пункт на территории Среднего Урала: именно в годы войны наш регион стал «опорным краем державы» – одной из главных промышленных площадок страны. О вкладе Свердловской области в великую Победу – в нашем материале (появится на сайте 9 мая).

Отмечать 9 Мая будут по всей Свердловской области. Программу праздничных мероприятий в Екатеринбурге мы уже давали: одним из самых ярких событий будет парад войск Екатеринбургского гарнизона. В Верхней Пышме 9 Мая всё внимание будет обращено на прохождение военной техники времён Великой Отечественной войны по Успенскому проспекту – в 2021 году оно состоится в 11-й раз. Все машины, участвующие в этом событии, – из коллекции музейного комплекса УГМК. В этом году в парадной колонне проследует 39 единиц техники – самое большое количество за всю историю проведения таких шествий. Семь раритетных машин встанут в праздничную колонну впервые (будет опубликован сегодня).

10 мая известному российскому химику, вице-президенту Российской академии наук, председателю Уральского отделения РАН, директору Института органического синтеза УрО РАН Валерию Чарушину исполняется 70 лет. Накануне юбилея Валерий Николаевич раскрыл тайну своего места рождения, рассказал, какие проблемы имеются сейчас у Уральского отделения РАН, почему реформа государственных академий наук в России не оправдалась и почему он продолжает жить на Среднем Урале.

И напоследок о более земном, точнее, садовом. Май – один из самых загруженных месяцев для всех садоводов. Теперь почти всё время нужно проводить на свежем воздухе, чтобы успеть подготовить участок к летнему сезону, высадить всю рассаду, провести необходимые посевы на открытом грунте и в теплицах, а также обработать плодовые деревья и кустарники. Рассказываем, чем лучшего всего заняться в предстоящие насыщенные майские дни согласно рекомендациям лунного календаря (будет опубликован сегодня).