Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

Владимир Путин выступил с обращением на военном параде. Фото: пресс-служба Кремля.

В Москве состоялся Парад Победы. На нём с обращением выступил Президент РФ. Владимир Путин поздравил всех с Днём Победы и напомнил, что в том году исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Обращаясь к ветеранам войны глава государства заявил, что День Победы имеет историческое значение для судеб всего мира. Этот праздник, по словам Владимира Путина, "был, есть и будет для России, для нашего народа священным".

"Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков... Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война", – сказал Президент РФ.

После минуты молчания глава государства напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года "враг напал на нашу страну, пришёл на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания". Однако советский народ смог отстоять Родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы".

"История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", – добавил Владимир Путин.

Известно, что на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов также присутствовал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. После парада он вместе с Президентом России возложили венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.