В Екатеринбурге возник импровизированный мемориал в память погибших при стрельбе в казанской школе

Флаги Российской Федерации, Республики Татарстан и Свердловской области возле красивого здания на улице Сакко и Ванцетти, 24 приспущены. Фото: Павел Ворожцов

После трагедии в гимназии №175 в Казани, где 11 мая 19-летний парень открыл стрельбу по школьникам и учителям, у представительства Татарстана в Екатеринбурге возник импровизированный мемориал.

Флаги Российской Федерации, Республики Татарстан и Свердловской области возле красивого здания на улице Сакко и Ванцетти, 24 приспущены. Рядом установлен длинный стол, покрытый бархатом, на котором уже тесно от букетов алых, словно капельки крови, гвоздик и роз, белых хризантем, мягких игрушек, ладанок. Здесь же лежит Книга скорби, где можно выразить соболезнования родным и друзьям погибших. К импровизированному мемориалу продолжают идти десятки свердловчан. Редакция «Облгазеты» также выражает свои соболезнования.

К сожалению, это не первая трагедия в школах нашей страны. Каждый раз мы надеемся извлечь уроки из ЧП, чтобы впредь не допустить подобного, но увы…