День строителя в Екатеринбурге проведут в Историческом сквере

День строителя в Екатеринбурге решили вывести на новый уровень. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге основные празднования Дня строителя в 2021 году состоятся в Историческом сквере. Официально этот профессиональный праздник в России отмечают во второе воскресенье августа, но основные гулянья в уральской столице пройдут 7 августа, за неделю до Дня города.

Соответствующее решение принято на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Оно состоялось в администрации Екатеринбурга. В нём приняли участие руководитель областного минстроя Михаил Волков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, ведущие застройщики областного центра, а также руководители профильных саморегулируемых организаций (СРО), включая Гильдию строителей Урала, и крупнейших предприятий-производителей стройматериалов.

По словам руководителя рабочей группы по подготовке праздника и исполнительного директора АСРО «Гильдия строителей Урала» Веры Белоус, за годы проведения День строителя стал одним из главных праздников в столице Урала. В этом году решено опробовать новый формат – провести праздник в Историческом сквере, чтобы мероприятие стало общегородским. Также планируется выбрать в центре Екатеринбурга площадку для шоу строительной техники.

«Наша задача сделать праздник более современным. В этом году, конечно же, останутся строительные мастер-классы для детей и взрослых, площадки партнёров. Мы расширим программу на сцене – сейчас идут переговоры с несколькими звёздными хэдлайнерами», – приводит слова Веры Белоус пресс-служба Гильдии строителей Урала.

В преддверии Дня строителя состоятся традиционные мероприятия. Так, 18 июня пройдёт национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2021», с 10 по 31 июля – XVIII Летняя спартакиада предприятий строительного комплекса, с 8 июля по 7 августа – конкурс «Миссис стройкомплекс», 8 августа – велопробег в честь Дня строителя. Масштабные общегородские гулянья намечены на 7 августа. При этом никаких перекрытий движения по городским улицам в связи с праздничными мероприятиями не планируется.

«Надеюсь, в преддверии Дня города, который будет проходить в следующие выходные после Дня строителя, организаторы дадут достойный импульс и праздничный настрой горожанам и гостям Екатеринбурга», – напутствовал Алексей Орлов.

Как писала «Областная газета», в 2020 году организаторы «Дня строителя» в Екатеринбурге приняли решение провести праздник в формате онлайн. Причина тому – пандемия коронавирусной инфекции. В итоге 8 августа на одной из радиостанций города с трансляцией на официальном сайте Мыстроимгорода.рф состоялся марафон «День строителя».