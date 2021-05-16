В России создают Единую информационную платформу системы управления данными

Услуги гражданам будут оказываться быстрее за счёт ускорения обмена информацией между госструктурами. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России утвердило положение о новой системе. Её оператором выступит Минцифры РФ.

Единая информационная платформа национальной системы управления данными объединит информацию из государственных систем, реестров и баз. В ней будут содержаться данные Единого госреестра юрлиц, Единого государственного реестра недвижимости, Госреестра транспортных средств, Пенсионного фонда. Сейчас эти сведения содержатся в разных базах данных, обновляются не так быстро, а доступ к ним регулируются отдельными соглашениями.

"К примеру, чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля, нужно потратить немало времени и сил. Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость", - говорится на сайте Правительства РФ.

Платформа заработает до конца года. Госуслуги гражданам будут оказываться быстрее за счёт ускорения обмена информацией между госструктурами.