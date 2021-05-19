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Общество
19 мая 2021, 11:50

В России упростили регистрацию по месту жительства и месту пребывания

  Анна Митчина
Девушка с паспортом

Лично надо будет прийти только чтобы проставить отметку в паспорте. Фото: Алексей Кунилов

Регистрацию переведут в электронный формат. Для получения прописки будет достаточно посетить госорганы всего один раз.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте Правительства РФ. Его подписал Михаил Мишустин. Из документа следует, что тем, кто подаёт заявление через портал госуслуг, надо будет посетить регистрирующие органы всего один раз, чтобы проставить отметку о регистрации в паспорт.

Временную регистрацию и вовсе можно будет оформить полностью дистанционно. У заявителя есть право получить свидетельство по почте. Доставку можно заказать тоже на портале.

В документе сказано, что граждане смогут самостоятельно выбирать любой орган учёта в месте своего пребывания в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.

Новые правила должны упростить процедуру регистрации и сделать её менее затратной по времени.

Областная газета Свердловской области

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