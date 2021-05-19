Чем проколоться, чтоб не проколоться?

"Красная бурда" представляет: краткий обзор лучших мировых вакцин от COVID-19 и их побочных эффектов.

Спутник VSOP

Односолодовая вакцина, собранная из лучших пород ячменистой ржи и одного солода. Побочные действия: лепота в мышцах, срамота в мыслях, слабость и жар к противоположному полу, побочные дети.

PostModerna

При создании вакцины были использованы фрагменты вакцин Золотого и Серебряного века мировой медицины. Вакцина может храниться в сухих, проветриваемых помещениях, вроде запасников музеев. Побочные эффекты: непонимание механизма действия, отвращение. Требует многократного введения с плавным нарастанием дозы.

Шпунтик Ви

Разработка вирусологов г. Скипидарска, институт им. Пилюлькина (ранее – им. акад. Пилюлея). Автор вакцины доктор Цветик, от него вам всем приветик! Вакцина производится в виде сиропчика. Побочные эффекты: кратковременная одышка-коротышка, снижение тонуса гуньки.

SvinoVac

Китайская вакцина, проверенная на свинине – как здоровой, так и больной, так и тушёной. Как известно, организм свинины имеет большое сходство с организмом человечины. Вакцину следует вводить неограниченное количество раз, пока организм не перестанет болеть или заражаться. Побочные эффекты: нарушение работы тестикулярного аппарата, резь в беконе, высыпания из кишечника, грязноватый оттенок кожных покровов, загиб (закручивание) копчика.

BabaLiza (UK-Corona)

Британская вакцина, предназначенная только для членов королевской семьи. При попадании к человеку некоролевских кровей вызывает моментальное отторжение (отрыжку), падение с социальной лестницы (крыльца). Вводится в организм вместе с чаем или джином. Побочный эффект: увеличение срока действия водительских прав до 95 лет.

PfutyNuty

Разработчики советуют ставить себе только эту вакцину, а на остальные наплевать ковидной слюной! Побочные эффекты: высыхания склизистой, окрашивания соплизистой, слышнота кишечника, головная попоболь, безвременная беременность, визг в суставах, мимимишечная славность, снижение либидо (недомогание зазноб), гиппопотамия, развязывание лимфопупков.

SinoPtik

Эффект вакцины слабый, умеренный (45%) с порывами до сильного (99%). После вакцинирования в организме установится сильный иммунитет, который продлится до осени. Местами пройдут судороги отдельных мест, но они пройдут. Организм прогреется до 37–38 градусов выше нуля. Возможен слабый кашель с порывами к позывам, капельницы, клизмы, другие катаклизмы. В целом прогноз у SinoPtik оптимистический.

Discom-Forte

Вакцина приятного цвета в красивой удобной упаковке. Побочные эффекты: озлоб, непереносимость маски, мышечная импотенция, клоповница, сливовица, навозница, капризница, дерматит генотипа, пахокардия, боли сбоку от живота.

Галилео Галилея

Разработка российских астровирусологов. У этой вакцины побочных эффектов хватает: головокружение вокруг своей оси, сужение очков, шум в глазах, обильное словоотделение, «синдром беспокойных мозгов», жжение внизу ног (как будто поджаривают на костре), желание отречься от второй дозы… И всё-таки она действует!

Вак-перевак

Вакцина способствует выработке антител до 3 килограммов в неделю. Побочные эффекты: зуд в районе туловища, выработка антител в виде слизи как в кинофильме «Чужой». Вакцина вызывает привыкание с первого укола.

ОтвсеВОЗ

Универсальная полипопулярная вакцина, помогает от всех болезней, в том числе и от всех ВОЗ (всемирно организованных зараз). Побочные эффекты – как от всех известных вакцин.

Опубликовано в №88 от 20.05.2021