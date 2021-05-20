Шифровальному делу в России - 100 лет

Аллея шифровальщиков Урала появилась вдоль улицы Антона Валека. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

В мае этого года шифровальной службе России исполнилось 100 лет. И вчера, 19 мая, в связи с этим начальник Управления ФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно открыли Аллею шифровальщиков Урала, которая расположилась вдоль улицы Антона Валека.

Почётными гостями мероприятия по сложившейся традиции стали ветераны-криптографы, сообщает пресс-служба ведомства. На протяжении всей истории шифровальщики России принимают участие в решении важнейших государственных задач. Незримо и тайно они вносят свой весомый вклад в обеспечение безопасности страны.

Сотрудников шифрорганов всегда отличал острый аналитический ум и готовность выполнять поставленные задачи в самых нестандартных условиях. Они по призванию – защитники государственной тайны. Из-за многих ограничений, связанных со служебной деятельностью, шифровальщики выбирали свой путь осознанно, зная, что на их работе под грифом "Секретно" особой славы не снискать.

В апреле этого года, накануне 100-летнего юбилея криптографической службы, на специальной кафедре Института ФСБ России в Екатеринбурге была открыта мемориальная доска в память Анатолия Савельевича Бессонова. Ещё в 1987 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, как сказано, "за заслуги в области связи". Понятно, какой связи. Заложенные им основы деятельности специальной кафедры в институте, её традиции и направления подготовки специалистов и по сей день являются основой шифровального дела в России.