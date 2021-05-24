Демидовские заводы восстановят для туристов

Завод Демидовых в селе Сылва был построен ещё в XVIII веке. Рядом с ним всегда можно увидеть туристов, но если его восстановить, то их число увеличится в десятки раз. Фото: Галина Соловьёва

В Шале состоялся круглый стол, посвящённый перспективам туристического развития демидовских поселений на Среднем Урале. В настоящее время в регионе насчитывается около 30 таких территорий – от Невьянска до села Чусового. Большинство из них находятся в плохом состоянии, а их ремонт требует внушительных капиталовложений: на восстановление одной только узкоколейки от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска и создание инфраструктуры вокруг неё в районе туристического кластера «Гора Белая» необходимо порядка 50 миллиардов рублей – 40 из них готовы вложить частные инвесторы.

Этой весной исполнилось 365 лет со дня основания династии Демидовых — в 1656 году в Туле родился её родоначальник Никита Демидов, с которым неразрывно связана история нашего края. Именно он в непроходимых и богатых рудой лесах Среднего Урала заложил основу того, что позднее учёные, а вслед за ними и популярный писатель Алексей Иванов назовут «горнозаводской цивилизацией». И если культурное наследие Демидовых хорошо сохранилось в архивах и музеях, то от материального остались разрозненные крупицы, которые со временем могут исчезнуть навсегда.

Чтобы этого не допустить, в Шале собрались краеведы и историки со всей России. Они обсудили, как вернуть жителям региона интерес к демидовским объектам, среди которых не только заводы, но и заводские деревни, речные плотины, пристани и другие строения. Президент Международного Демидовского фонда, сенатор Российской Федерации от Свердловской области Эдуард Россель считает, что для их восстановления и реконструкции нужно развивать внутренний туризм. Он предлагает объединить памятники истории и архитектуры, связанные с Демидовыми, в федеральную туристическую программу и разработать маршрут по этим территориям.

– У нас в регионе два главных направления по Демидовым — Шалинское и Нижнетагильское, – добавил Эдуард Эргартович. – Я считаю, что все сёла вдоль реки Чусовой, где стояли демидовские заводы, могут стать отличным местом для исторического туризма: каждый из них можно посетить во время сплава по реке. То же самое касается Нижнего Тагила и его окрестностей, но здесь объединяющей транспортной артерией должна стать узкоколейная железная дорога до Висимо-Уткинска, построенная Демидовыми в конце XIX века. Эта ветка проходит рядом с горой Белой, где действует крупный туристический кластер. Вокруг него расположены 16 демидовских деревень, которые мы будем восстанавливать вместе с узкоколейкой. Уже подписаны протоколы соглашений о финансировании этого проекта под названием «Дорога Демидовых»: из казны на него будет выделено 10 миллиардов рублей, а из частных средств – 40 миллиардов.

На эти деньги планируется возродить промышленные объекты Демидовых по всему маршруту и разместить в них арт-резиденции, музеи, малые театры и другие привлекательные для туристов досуговые площадки. Недалеко от них возведут современные гостиницы и кафе, продукты для которых будут поставлять местные фермеры. Как отметил главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Евгений Неклюдов, это позволит воссоздать полноценную картину жизни и быта демидовских поселений, без которой, по словам экспертов, невозможно представить себя уральцем.

– В Японии считают, что маленький житель страны не станет японцем, пока не поднимется на священную гору Фудзияму, – отметила исполнительный директор МДФ Мария Розанова. – А житель Свердловской области не станет настоящим уральцем, пока не погрузится в историю Демидовых. Но для этого нужна развитая инфраструктура и широкая сеть музеев на месте демидовских заводов. И третье — это креативная составляющая. Старые объекты должны наполняться новой жизнью. Сочетание всех этих факторов позволит развить туризм на Среднем Урале и поднять его уровень до всероссийского.

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Эдуард Россель считает, что развитие туризма даст импульс для других отраслей экономики – сельского хозяйства и сферы услуг. Фото: Галина Соловьёва

Туристов на демидовские объекты планируют привлекать не только историей, но и уральским фольклором. Фото: Галина Соловьёва

Музей села Чусовое, где 300 лет назад было дано начало ещё одному заводу Демидовых, ежегодно посещают сотни туристов. Фото: Галина Соловьёва

Сплав по Чусовой можно совместить с посещением демидовских заводов, возведённых вдоль реки. Фото: Галина Соловьёва