Новый начальник управления архивами Свердловской области выйдет на работу 1 июня

До нового назначения с 2020 года Роман Тараборин занимал пост зампредседателя Уставного суда Свердловской области. Фото: РАНХиГС

На пост начальника управления архивами Свердловской области назначен Роман Тараборин. Он выйдет на работу в новой должности завтра, 1 июня.

О назначении «Областной газете» рассказал бывший руководитель управления архивами Александр Капустин, который занимал эту должность почти 30 лет. Сейчас Александр Капустин является руководителем Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области. К работе в новой должности он приступил ещё неделю назад.

О назначении Романа Тараборина «Облгазете» также рассказала исполняющая обязанности начальника управления архивами Свердловской области Светлана Кичигина.

Отметим, что Роман Тараборин с 2012 года занимал должность заведующего кафедрой теории и истории государства и права Уральского института управления. В 2015 году стал судьёй Уставного суда Свердловской области, а в 2020 году - заместителем председателя суда.