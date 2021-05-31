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31 мая 2021, 10:58

Новый начальник управления архивами Свердловской области выйдет на работу 1 июня

Роман Тараборин

До нового назначения с 2020 года Роман Тараборин занимал пост зампредседателя Уставного суда Свердловской области. Фото: РАНХиГС

На пост начальника управления архивами Свердловской области назначен Роман Тараборин. Он выйдет на работу в новой должности завтра, 1 июня.

О назначении «Областной газете» рассказал бывший руководитель управления архивами Александр Капустин, который занимал эту должность почти 30 лет. Сейчас Александр Капустин является руководителем Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области. К работе в новой должности он приступил ещё неделю назад.

О назначении Романа Тараборина «Облгазете» также рассказала исполняющая обязанности начальника управления архивами Свердловской области Светлана Кичигина.

Отметим, что Роман Тараборин с 2012 года занимал должность заведующего кафедрой теории и истории государства и права Уральского института управления. В 2015 году стал судьёй Уставного суда Свердловской области, а в 2020 году - заместителем председателя суда.

Досье

Роман Сергеевич Тараборин родился в Свердловске в 1979 году. Свою профессиональную деятельность начинал в Уральском институте – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2001 году. Кандидат юридических наук, доцент. Является автором более 40 научных работ.

Александр Александрович Капустин – уроженец Нижнего Тагила, выпускник истфака УрГУ им. Горького. Также окончил аспирантуру Института экономики Уральского научного центра АН СССР. В 1989 году был назначен директором Государственного архива Свердловской области. Начальником управления архивами Свердловской области являлся с 1991 года. Награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени за особые заслуги в сфере архивного дела.

Областная газета Свердловской области

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