Сотруднику "Областной газеты" вручили Почётную грамоту губернатора

Фото: Алексей Кунилов

Самый опытный водитель редакции "Областной газеты" Михаил Шароваров награждён Почётной грамотой губернатора Свердловской области. Грамоту сотруднику "ОГ", который, к слову, на днях отметил свой день рождения, вручил главный редактор издания Дмитрий Полянин на утренней планёрке.

Награду Михаилу Григорьевичу вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижения в сфере журналистики. Возможно читатели удивятся, но без наших водителей не обходится практически ни одна значимая командировка. Так что их вклад в самые интересные материалы газеты - неоспорим.

Отметим, Михаил Шароваров работает в штате "Областной газеты" с января 2002 года. Всего в нашей редакции трудятся три водителя.