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2 июня 2021, 12:39

Сотруднику "Областной газеты" вручили Почётную грамоту губернатора

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Самый опытный водитель редакции "Областной газеты" Михаил Шароваров награждён Почётной грамотой губернатора Свердловской области. Грамоту сотруднику "ОГ", который, к слову, на днях отметил свой день рождения, вручил главный редактор издания Дмитрий Полянин на утренней планёрке

Награду Михаилу Григорьевичу вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижения в сфере журналистики. Возможно читатели удивятся, но без наших водителей не обходится практически ни одна значимая командировка. Так что их вклад в самые интересные материалы газеты - неоспорим. 

Отметим, Михаил Шароваров работает в штате "Областной газеты" с января 2002 года. Всего в нашей редакции трудятся три водителя. 

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Областная газета Свердловской области

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