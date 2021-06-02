Мэр Екатеринбурга поручил демонтировать лишние дорожные ограждения

Сегодня ГОСТ позволяет не устанавливать дорожные ограждения на тех участках, которые оборудованы газоном. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге составят реестр ограждений, загромождающих пространство улично-дорожной сети. Далее ненужные конструкции демонтируют.

Соответствующее поручение дал градоначальник Алексей Орлов во время сегодняшнего объезда объектов благоустройства уральской столицы. Он отметил, что ГОСТом разрешено не устанавливать дорожные ограждения на тех участках, которые оборудованы газоном.

"Необходимо понимать, что ограждения требуют финансовых ресурсов, кроме того, они создают определённые неудобства коммунальным службам при содержании тротуаров. Мы пришли к договорённости с начальником отдела ГИБДД по городу Екатеринбургу Вадимом Буйдалиным о демонтаже лишних ограждений", – заявил мэр.

Вместе с тем глава города уточнил, что повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП остаётся одним из основных приоритетов муниципалитета.

По данным пресс-службы мэрии, на содержание ограждений – установку, ремонт, помывку и покраску – в бюджете города заложено в среднем около 7 тысяч рублей на один погонный метр. Таким образом, демонтаж части заборов позволит высвободить и перенаправить бюджетные деньги на более актуальные цели.