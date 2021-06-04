На Среднем Урале открыли мемориал Вениамину Яковлеву

Памятная доска Вениамину Яковлеву стала третьей по счёту на здании УрГЮУ. Предыдущие две установлены бывшему ректору вуза Дмитрию Остапенко и одному из создателей Конституции РФ Сергею Алексееву. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на здании главного корпуса Уральского государственного юридического университета появилась памятная доска выпускнику вуза, выдающемуся российскому правоведу Вениамину Фёдоровичу Яковлеву, который был министром юстиции СССР и советником Президента РФ.

В открытии мемориала приняли участие около ста человек. В основном - ученики Вениамина Фёдоровича, который долгое время занимал должность проректора Свердловского юридического института по учебной работе и преподавал здесь гражданское право. Среди студентов тех лет была и его дочь Вера Минина.

Владимир Бублик и Вера Минина поделились воспоминаниями о Вениамине Фёдоровиче. Фото: Галина Соловьёва

- Более четверти века он провёл в стенах вуза, - рассказала она. - Образование, работа, реализация — всё благодаря институту. Поэтому папа делал всё, чтобы его альма-матер становилась лучше. Даже это здание на улице Комсомольской, где мы открыли памятную доску, вуз получил стараниями моего отца и ректора Дмитрия Демьяновича Остапенко.

Среди гостей церемонии было немало известных уральцев со всей России — вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров, председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова, председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин и другие выпускники вуза.

Церемонию открытия мемориала посетили порядка ста человек. Фото: Галина Соловьёва

- При всех его регалиях, высоких должностях и званиях, Вениамин Фёдорович был прежде всего учителем с большой буквы, - отметил ректор УрГЮУ Владимир Бублик. - Он мог научить любого не только профессии и ответственному отношению к своему делу, но и любви к Родине и людям. Вениамин Фёдорович воспитал не одно поколение грамотных юристов, которые с успехом продолжают служить нашей стране.

Несмотря на то, что с конца 1980-х Вениамин Яковлев жил и работал в Москве, он регулярно посещал Екатеринбург и встречался со студентами родного вуза. Каждый раз он рассказывал им о предстоящих изменениях в отечественном законодательстве. Он всегда был в их курсе: Вениамин Фёдорович стоял у истоков арбитражной судебной системы России — именно он в 1992 году стал первым председателем Высшего арбитражного суда РФ.

Одним из гостей стал заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. Фото: Галина Соловьёва

- Недавно я совершенно случайно прочитала научную работу Вениамина Фёдоровича 1960-х годов и обнаружила, что ещё тогда он предсказал появление Кодекса административного производства, который приняли только в 2015 году, - подчеркнула Ирина Решетникова. - Но это лишь крупица того, что он сделал. Вениамин Фёдорович создал уникальную систему апелляционных и кассационных арбитражных судов, которую позже повторили суды общей юрисдикции. Это навсегда останется в истории российского права.

Между тем После открытия памятной доски в УрГЮУ состоялось вручение премии им. В.Ф. Яковлева «За заслуги в укреплении единства юридической науки и практики». Её лауреатом в этом году стала Ирина Решетникова, которая уже более 20 лет работает арбитражным судьёй. Стоит отметить, что премию учредили в 2019 году свердловские юристы. Ирина Решетникова поблагодарила руководство УрГЮУ за присуждение ей премии им. В.Ф. Яковлева. Фото: Галина Соловьёва

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