В Берёзовском ГО под зданием почты нашли старые надгробные плиты

До почты в здании располагались церковный дом, общество инвалидов, детские ясли и библиотека. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В Берёзовском городском округе при ремонте здания почты обнаружили необычную находку. Работы пришлось приостановить.

Как сообщили в администрации муниципалитета, старые надгробные плиты нашли строители при вскрытии пола в ремонтируемом отделении почты в Старопышминске. На одном из надгробий есть надпись: «Незабвеному Родителю Отъ Благодарного Сына его Алексия Иоановича Устюжанина Вечная память».

Сейчас на объекте прекращены все работы. Информацию о находке в понедельник, 7 июня, передадут в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Ожидается, что на месте будут проведены археологические изыскания, станет известно, есть ли на этом месте захоронения.

Отмечается, что здание, где находится почта, самое старое в посёлке. Объект был построен в 1866 году. В разные годы там располагались церковный дом, общество инвалидов, детские ясли, библиотека. Почта открылась в 1976 году.