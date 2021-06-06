В Свердловской области ожидается тёплая и дождливая погода

В ближайшие три дня свердловчанам стоит брать с собой зонт. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале предстоящей недели. В первые три дня в Свердловской области будет тепло и дождливо.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 7 июня будет +10...+15 ºС, в горах и низинах до +5 ºС. Днём воздух прогреется до +23...+28 ºС, на севере – до +14...+19 ºС. Местами пройдёт умеренный дождь, будет гроза. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Ранее о непогоде предупредило МЧС.

В ночь на 8 июня столбики термометров покажут +5...+10 ºС, на севере и в горах – 0 ºС. Днём будет +15...+20 ºС. Свердловчан также ждёт дождь и северо-восточный, северный ветер 5–10 м/с.

9 июня ночью синоптики прогнозируют +4...+9 ºС, на севере всего 0 ºС, а днём – до +16...+21 ºС. Местами пройдёт слабый дождь. Подует восточный ветер 4–9 м/с.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня ожидается +26...+28 ºС, +17...+19 ºС и +19...+21 ºС соответственно.

Добавим, 7 июня местами на Среднем Урале сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале).