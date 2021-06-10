Почему в Свердловской области бывших узников концлагерей оставили без дополнительных выплат?

Интересно, что выплаты бывшим узникам концлагерей в этом году были установлены во многих других регионах России, но не в Свердловской области Фото: Галина Соловьёва

В этом году ко Дню Победы в Великой Отечественной войне во многих регионах России произвели единовременные выплаты несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей в размере 5–10 тысяч рублей. Однако в Свердловской области таких выплат не было. Об этом мы узнали от 82-летней жительницы Ивдельского района Нелли Шрайнер, которая недавно обратилась в редакцию «Облгазеты».

– Мои родственники, с которыми мы вместе были в концентрационном лагере в Австрии, сейчас живут в Тюменской области. В этом году им к 9 Мая пришли 10 тысяч рублей, а я ничего не получала, – рассказала журналисту «Облгазеты» Нелли Карповна. – Я недавно сильно болела, а эти выплаты могли бы помочь с затратами на лекарства.

Женщина обратилась в соцзащиту Ивдельского района, но там ответили, что единовременной выплаты в 2021 году для этой категории граждан не было.

Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, в 2021 году ко Дню Победы 10 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Отечественной войны согласно указу Президента России от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

– В Свердловской области указанную выплату за счёт средств Пенсионного фонда РФ получили 631 человек. Но нормы указа № 186 не распространяются на бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, – добавили в пресс-службе учреждения.

В Отделении ПФР России по Свердловской области также уточнили, что в прошлом году по указу №100 Президента России бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей выплатили по 75 тысяч рублей. Нелли Шрайнер тоже получила эти средства.

В министерстве социальной политики Свердловской области журналисту «Облгазеты» сообщили, что с 2004 года единовременная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей составляет 500 рублей. Сейчас в Свердловской области 1 307 бывших несовершеннолетних и совершеннолетних узников концлагерей. При этом Нелли Шрайнер по каким-то причинам не состоит на учёте в региональном управлении министерства соцполитики как получатель этих мер социальной поддержки.

Однако в этом году бывших узников концентрационных лагерей поддержали дополнительной выплатой в Тюменской, Курганской, Московской, Ленинградской, Пермской, Тверской и других областях. Дело в том, что кроме федеральной доплаты ко Дню Победы субъекты России могут устанавливать собственные меры поддержки. При этом региональные власти самостоятельно определяют получателя и размер денежных средств, исходя из возможностей региона. Обидно, что Свердловская область так «отличилась» и средств на узников не нашлось.

– Перечень льготных выплат для разных категорий населения устанавливается на федеральном и региональном уровнях. Единовременные ежегодные выплаты к 9 Мая утверждает губернатор области, а на уровне Законодательного собрания этот вопрос не обсуждается, – прокомментировал ситуацию депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. – Но мы не безразличны к этому и, возможно, поднимем в дальнейшем вопрос о данной категории граждан.

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Опубликовано в №104 от 11.06.2021