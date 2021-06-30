Топ-5 законов, которые вступают в силу в июле

На ежемесячные пособия смогут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Фото: Алексей Кунилов

Новые детские пособия, запрет на второе гражданство для госслужащих и контроль за оборотом гражданского оружия: «Областная газета» выбрала главные нововведения в жизни россиян, которые начнут действовать со второго месяца лета.

Новые выплаты, предложенные Президентом РФ

С 1 июля вводятся ежемесячные пособия в размере половины детского прожиточного минимума в регионе для неполных семей, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. Также на ежемесячные пособия вместо единовременной выплаты теперь могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Единая цифровая платформа для поиска работы

С 1 июля в России создаётся единая цифровая платформа для помощи гражданам в поиске работы и подборе сотрудников для работодателей. Теперь дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приёмом в центрах занятости. Ожидается, что создание платформы расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит поиск персонала для работодателей и позволит снять межрегиональные барьеры.

Запрет для госслужащих

С 1 июля вступает в силу запрет на второе гражданство или постоянный вид на жительство для государственных служащих. Ограничение распространяется на сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, военнослужащих Вооружённых сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы. Также запрет действует в отношении послов, глав и заместителей руководителей Центробанка и Счётной палаты, аудиторов СП, губернаторов и областных депутатов.

Гражданское оружие — под контролем

С 1 июля ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. Для нарушителей вводятся штрафы. За несоблюдение правил хранения или ношения оружия, повлекшее его утрату – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

За невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия:

для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей (с возможной конфискацией оружия);

для должностного лица — от 10 до 50 тысяч рублей (или дисквалификация на срок от года до трёх лет);

для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей (либо приостановка деятельности на срок до 30 суток).

За невыполнение предписания сотрудника Росгвардии:

для граждан — от 500 до 2 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Отечественные приложения для гаджетов

С 1 июля предустановленное программное обеспечение на гаджетах с выходом в Интернет должно по умолчанию использовать поисковую систему, страной происхождения которого является Россия или другие государства – члены ЕАЭС.

При несоблюдении этого требования за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО вводятся штрафы:

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

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