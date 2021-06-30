Топ-5 законов, которые вступают в силу в июле

Новые детские пособия, запрет на второе гражданство для госслужащих и контроль за оборотом гражданского оружия: «Областная газета» выбрала главные нововведения в жизни россиян, которые начнут действовать со второго месяца лета.
Новые выплаты, предложенные Президентом РФ
С 1 июля вводятся ежемесячные пособия в размере половины детского прожиточного минимума в регионе для неполных семей, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. Также на ежемесячные пособия вместо единовременной выплаты теперь могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Единая цифровая платформа для поиска работы
С 1 июля в России создаётся единая цифровая платформа для помощи гражданам в поиске работы и подборе сотрудников для работодателей. Теперь дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приёмом в центрах занятости. Ожидается, что создание платформы расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит поиск персонала для работодателей и позволит снять межрегиональные барьеры.
Запрет для госслужащих
С 1 июля вступает в силу запрет на второе гражданство или постоянный вид на жительство для государственных служащих. Ограничение распространяется на сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, военнослужащих Вооружённых сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы. Также запрет действует в отношении послов, глав и заместителей руководителей Центробанка и Счётной палаты, аудиторов СП, губернаторов и областных депутатов.
Гражданское оружие — под контролем
С 1 июля ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. Для нарушителей вводятся штрафы. За несоблюдение правил хранения или ношения оружия, повлекшее его утрату – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
За невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия:
- для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей (с возможной конфискацией оружия);
- для должностного лица — от 10 до 50 тысяч рублей (или дисквалификация на срок от года до трёх лет);
- для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей (либо приостановка деятельности на срок до 30 суток).
За невыполнение предписания сотрудника Росгвардии:
- для граждан — от 500 до 2 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.
Отечественные приложения для гаджетов
С 1 июля предустановленное программное обеспечение на гаджетах с выходом в Интернет должно по умолчанию использовать поисковую систему, страной происхождения которого является Россия или другие государства – члены ЕАЭС.
При несоблюдении этого требования за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО вводятся штрафы:
- для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей,
- для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.
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- Опубликовано в №116 от 01.07.2021