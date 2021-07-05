Темы дня

Общество
5 июля 2021, 15:24

В издании «Журналистика и медиарынок» вышла публикация о системе подписки в «ОГ»

Фото Марины Поташевой

Фото Марины Поташевой

«Областная газета» первой в России ввела «карточную» систему подписки. Материал об этом вышел в свежем выпуске издания «Журналистика и медиарынок», учредителем которого является Союз журналистов России.

– В сентябре 2017 года «ОГ» запустила для своих подписчиков уникальный для России проект «Карта лояльности». Красная (для физлиц) и серебряная (для юрлиц) карты позволяют читателям пять раз в неделю получать издание (расширенную социальную и полную версию соответственно), а также пользоваться скидками и бонусами от наших партнеров и участвовать в розыгрыше призов, – рассказала на страницах «Журналистики и медиарынка» заместитель начальника отдела развития «Областной газеты» Марина Поташева.

Кроме того, в издании рассказывается об основных проектах «ОГ» за 2020 год.

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2021, 16:18 / Общество
В Свердловской области организуют контроль за случаями досуточной летальности от COVID-19
05.07.2021, 16:13 / Общество
Михаил Мишустин пообещал выделить средства на детскую больницу в Екатеринбурге
05.07.2021, 15:56 / Экономика
В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенной гостиницы "Дели"
05.07.2021, 15:34 / Общество
В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам защиты прав туристов
05.07.2021, 15:24 / Общество
В издании «Журналистика и медиарынок» вышла публикация о системе подписки в «ОГ»