В издании «Журналистика и медиарынок» вышла публикация о системе подписки в «ОГ»

Фото Марины Поташевой

«Областная газета» первой в России ввела «карточную» систему подписки. Материал об этом вышел в свежем выпуске издания «Журналистика и медиарынок», учредителем которого является Союз журналистов России.

– В сентябре 2017 года «ОГ» запустила для своих подписчиков уникальный для России проект «Карта лояльности». Красная (для физлиц) и серебряная (для юрлиц) карты позволяют читателям пять раз в неделю получать издание (расширенную социальную и полную версию соответственно), а также пользоваться скидками и бонусами от наших партнеров и участвовать в розыгрыше призов, – рассказала на страницах «Журналистики и медиарынка» заместитель начальника отдела развития «Областной газеты» Марина Поташева.

Кроме того, в издании рассказывается об основных проектах «ОГ» за 2020 год.