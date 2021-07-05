Жители Белоярского жалуются на свалку, где сжигают медицинские отходы из ковидных зон

На фотографиях видно, как на свалке горят воздушные фильтры, используемые в стерильных палатах больниц и "красных ковидных зонах". Фото: Facebook Свердловского отделения РЭО.

Жители Белоярского ГО обратились в Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) с жалобой на неприятный запах дыма от местного полигона, где, по их мнению, сжигают медицинские отходы. При осмотре свалки экологи выявили ряд серьёзных нарушений.

После информации от жителей Белоярского ГО, специалисты РЭО отправились на местный полигон. С помощью дрона экологи засняли свалку на видео и сделали несколько фотографий.

По словам зампредседателя Свердловского отделения РЭО, общественного инспектора Росприроднадзора Антона Черноголова, на фотографиях видно, как на свалке горят воздушные фильтры, используемые в стерильных палатах больниц и "красных ковидных зонах", а также мешок из-под аммиачной селитры.

"Ещё нам удалось зафиксировать непонятное сооружение, откуда шёл дым. Рядом с ним находится складское помещение с жёлтыми пластиковыми контейнерами. Такие контейнеры часто используют для сбора медицинских отходов", - добавил Антон Черноголов.

Как сообщается на странице регионального отделения РЭО в Facebook, сжиганием мусора занимается ООО "Энерго", однако компания отрицает факт утилизации медотходов на открытом воздухе. Все нарушения списываются на недобросовестные поступки конкурирующих предприятий.

В Росприроднадзор были направлены акты с указанием нарушений, выявленных на Белоярском полигоне. Кроме того, Свердловское отделение РЭО отправила в Роспотребнадзор обращение с просьбой провести замеры показателей воздуха в районе свалки. Компании, утилизирующей отходы из больниц, грозит отзыв санэпидзаключения и запрет на дальнейшую работу.