Взять всё – да и отменить!

"Красная бурда" представляет: список массовых мероприятий, отменённых в г. Скипидарске в связи с очередной волной COVID-19.

БРУТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. Ежегодная акция по проверке ненормативной грамотности у всех желающих.

ЗАБИНТУЙ. Традиционный ежегодный праздник окончания перевязочных работ у хирургов.

Международный фестиваль французского поцелуя.

«ФАРШ-БРОСОК». Мясо-пельменное шоу на территории Скипидарского мясокомбината им. 40-летия КЛБСМ.

«ПЛАНЕТА СИГАРЕТСТВА». Выставка-продажа товаров для курения.

Выставка «ИППОДРОСТКИ» о лошадях и людях пубертатного возраста.

Кошачий ФЕСТИВАЛЬ МАРТОВСКОЙ ПЕСНИ (переносится в третий раз с марта 2020 г.)

Семинар «ЭВЕНКИЙСКИЕ ИВЕНТЫ. ИСТОРИЯ. ОПЫТ. ОТСУТСТВИЕ».

Гастроли Московского Театра «Собутыльник».

Гастроли Московского Театра на Вакханке.

«ВАКЦИНА И АВОСЬ». Спектакль Театра на Каталке.

Фестиваль мытья и катанья.

«СУД СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!» Гастроли Московского художественного академического суда.

Выставка-ярмарка «Главные шедевры Эрмитажа под открытым небом».

Фестиваль стенографики «ПачCOOLя».

ДЕНЬ ИВАНА ПОКУПАЛА. Шоппинг-дэй на площадке гипермаркета «Просто-молл».

Массовое шествие и салют в честь Дня библиотекаря.

БИБЛИОПОЛДНИК, который традиционно собирал от 10 до 23 горожан.

Традиционная скипидарская НОЧЬ ШАХМАТ.

Традиционная скипидарская НОЧЬ РОТОЗЕЕВ.

Массовый ЗАБЕГ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ НЕБОСКРЁБА «Высокинский».

СТРОЕВОЙ СМОТР детских садов Министерства обороны.

Пластунский полумарафон на 21 км 97 м 50 см на призы Скипидарского хлебокомбината.

Турнир «Большого шрама» по боям без правил.

Международный турнир по шаурмлифтингу (поднятию шаурмы).

Соревнования матерей-байдарочниц-одиночек.

НУДИСТСКИЙ ГОЛОМАРАФОН вокруг озера Шалиш.

Велопробег «ТРОТУАРАМИ СКИПИДАРСКА».

Новое шоу рэпера БОМДЖЕЙ.

Традиционная скипидарская НОЧЬ СНА И ТИШИНЫ.

Опубликовано в №121 от 08.07.2021