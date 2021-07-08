Публикуем адреса ярмарочных площадок в Свердловской области на 10 и 11 июля

На главной площади Екатеринбурга вновь будут торговать свежими овощами и фруктами. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, жители Свердловской области вновь смогут посетить ярмарки. Торговые палатки появятся в 15 муниципалитетах.

В этот раз свердловчан ждут ярмарочные площадки по следующим адресам:

Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, площадь 1905 года (10 и 11 июля);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, площадь 1905 года (10 и 11 июля); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Дачный сезон" (10 и 11 июля);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Дачный сезон" (10 и 11 июля); посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

(у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград (ул. Свердлова, 40/Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября);

(ул. Свердлова, 40/Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 11 июля), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 11 июля), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (10 июля);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (10 июля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь); Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (10-11 июля);

(земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (10-11 июля); Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (по 19 сентября с 9:00 до 17:00);

(ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (по 19 сентября с 9:00 до 17:00); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (11 июля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (11 июля); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (10 и 11 июля);

(ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (10 и 11 июля); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (10 июля с 9:00 до 17:00);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (10 июля с 9:00 до 17:00); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (11 июля с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (11 июля с 11:00 до 15:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК.