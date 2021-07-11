В Нижнем Тагиле обнаружили вероятное захоронение промышленников Демидовых

На месте находки дежурит охрана. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился остановить строительные работы на площадке за сквером ДК «Юбилейный». Причиной стало обнаружение человеческих останков, предположительно, заводчиков Демидовых.

Градоначальник лично посетил место, где рабочие, занимавшиеся обустройством тротуаров, наткнулись на могилу, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев сообщил, что колесо трактора провалилось, а под ним оказалось захоронение. «Известно, что на этом месте располагалась Выйско-Никольская церковь. В 60-х годах (XX века — прим. ред.) она была снесена. Позже здесь построили дворец культуры «Юбилейный». Я не исключаю вариант, что это могут быть останки Демидовых. Скоро сюда подъедут археологи. Временно на этом участке прекращаем благоустройство, но сквер продолжаем реконструировать. Будем ждать, что нам скажет экспертиза», - пояснил мэр.

По словам тагильских музейщиков, они столкнулись с подобным впервые. На месте обнаружили мраморную плиту и предметы, свидетельствующие о том, что это место погребения. По типу захоронения им стало ясно, что оно появилось в 19 веке.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Учёные поблагодарили администрацию города за то, что муниципалитет прекратил все работы на этом участке. «Ранее, приблизительно на этом месте располагалась крипта – родовая усыпальница Демидовых. В ней были захоронены семь человек – трое детей и четверо взрослых. Сначала надо выяснить, является ли этот провал частью крипты, является ли это захоронением Демидовых, либо каких-то других людей, которые проживали в Нижнем Тагиле в тот период. Будем поднимать документы, сопоставлять карты, схемы. И думаю, что все вместе мы узнаем истину», - рассказала директор МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

В ближайшее время к исследованиям на раскопе приступят сертифицированные археологи из Екатеринбурга и другие специалисты. На месте дежурит охрана, установлено видеонаблюдение.