В Свердловскую область идёт сухая прохлада

Изнывающему от жары Среднему Уралу природа решила дать передышку. Фото: Алексей Кунилов

На территорию Свердловской области с началом новой недели придёт холодный фронт. Местным жителям и гостям региона стоит готовиться к резкому похолоданию.

По оценкам уральского управления Гидрометцентра РФ, днём 12 июля по области установится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 19-24 градусов. Ветер будет северо-западного и северного направлений, а его скорость составит 4-9 метров в секунду. Вплоть до 14 июля погода на Среднем Урале существенно не поменяется. Ночами столбики термометров будут показывать 7-12 градусов тепла. В низинах и горах может похолодать до двух градусов.

В Екатеринбурге осадки в ближайшие дни маловероятны. Температура воздуха составит 20-22 градуса днём, и 10-13 градусов — ночью.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на следующей неделе, в Екатеринбурге, на Северном Урале, как и на территории Западной Сибири будет прохладно. Температура воздуха снизится сразу на 15-16 градусов. Она будет ниже климатической нормы на три-пять градусов, сказал учёный в интервью ТАСС.