Уральские пары, прожившие более 40 лет вместе, рассказали истории своих знакомств и поделились секретами семейного счастья

Елена и Михаил Покроевы имеют активную гражданскую позицию, занимаются волонтёрской деятельностью. Фото: Алексей Кунилов

В День семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля, комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга организовал праздник для семейных пар, которые женаты более 40 лет. Праздничная обстановка, весёлое настроение и множество белоснежных ромашек, символизирующих чистоту, нежность и любовь – самое время поведать историю знакомства со своей второй половинкой. И не просто поведать, а рассказать в театральной постановке.

«Вернуло в прошлое и нас»

Первыми своё выступление на банкетке под надписью «Скамейка воспоминаний» начали Елена и Михаил Покроевы. О том, как они встретились на вокзале в холодный февральский день: она возвращалась из командировки, а он – из похода. Для Елены их знакомство тогда было сродни двум поездам, прибывшим навстречу, а летящие мимо железнодорожного состава столбы стали метафорой развития событий.

– Вернуло в прошлое и нас, – с улыбкой произносит Елена и продолжает в стихах:

Со смехом знакомилась с другом,

Смешно мне всё было тогда.

Ушла я в февральскую вьюгу

А адрес не назвала.

Несмотря на то, что Елена не воспринимала Михаила всерьёз и даже не назвала своего адреса, он всё равно смог найти её и вечером постучал в дверь общежития, где она жила. Елена напоила его чаем, не рассчитывая, что всё перерастёт в серьёзные отношения. Но наступила весна, а потом следующая – с тех пор прошло уже 42 года совместной жизни Покроевых. И останавливаться они не собираются.

– Мы будем счастливы лет двести и не разлучимся никогда, – дружно и с задором произнесли Покроевы в конце своего мини-спектакля.

Оказалось, что Михаил – поэт, привыкший говорить стихами, особенно в отношении своей супруги-музы, так что придумать текст для своего выступления не составило особого труда.

– Для счастливой семейной жизни нужна не только любовь, важно взаимопонимание, общие взгляды и интересы, – считает Михаил Покроев. – Также желательно, чтобы пара была из одной социальной среды.

– А ещё важно, чтобы в семье были уважение, доброта и ласка, – добавила Елена.

Наслаждаться и театром, и совместной жизнью

– Добрый вечер, девушка. Можно с вами присесть?

– Пожалуйста.

– Спасибо, – отвечает мужчина и садится, поправляя китель. – А что это у вас? Программка спектакля? Можно посмотреть?

– Можно, – не без иронии в голосе отвечает женщина и передаёт ему листовку. – А можно я вашу просмотрю? У меня такое впечатление, что у нас одинаковые программки.

Во время выступления Александра и Натальи Петуховых, воссоздавших историю своего знакомства в театре, весь зал буквально искрился весельем и смехом. Да и сами актёры, подошедшие к выступлению с юмором, явно наслаждались происходящим.

– А я этот спектакль уже в третий раз за день смотрю, – в конце концов случайно выдал Александр Петухов.

– Ну что вы, сегодня премьера, и спектакль показывают впервые, – добродушно укорила его Наталья, и по залу снова раздались добродушные смешки.

Закончилось всё, разумеется, хорошо: Александр пригласил «будущую» супругу в первый ряд партера, а дальше всё завертелось. С тех пор Петуховы уже 46 лет наслаждаются и театром, и совместной жизнью. И теперь не только жизнью друг с другом: у пары трое детей и четверо внуков.

– Любите и уважайте друг друга, а главное – доверяйте своей второй половине и помогайте в трудную минуту, и тогда всё будет хорошо, – советует молодым Наталья Петухова.

Александр и Наталья Петуховы пронесла свою любовь к театру через всю жизнь, и сейчас стараются посещать все знаковые постановки в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Всю жизнь, взявшись за руки

Последними свою историю представили Татьяна и Николай Приданниковы. Негромкая музыка, широкие улыбки, неторопливые движения – всё подчёркивает нежность и заботу в отношениях пары, а тем временем звучит стихотворение о знакомстве этой пары:

Я встретил тебя на свадьбе друзей.

Влюбился и понял: ты будешь моей.

Была ты красива, немного грустна,

Я понял, что ты для меня создана.

Для Николая это была любовь с первого взгляда. Татьяне же посоветовали держаться за такого доброго и умного парня, что она и сделала. Уже в самом начале отношений Николаю пришлось уехать по работе на север, в снежную мглу. И Татьяна отправилась вместе с ним.

На этих словах Николай прекратил танец и вновь, как 46 лет назад, встал на одно колено перед своей супругой, вызывая растроганный вздох у всех зрителей. «Всю жизнь, взявшись за руки, рядом идём», – закончили свою сценку Приданниковы. Впрочем, супруги не просто идут, а ездят: Татьяна и Николай очень любят путешествовать как по миру, так и по родному краю. Одно из самых ярких путешествий супругов – поездка на автомобиле от Владивостока до Крыма.

– Взаимопонимание, прощение, доброта, любовь, дети, внуки – всё это приносит нам счастье и объединяет нас с мужем, – раскрывает секрет их долгой семейной жизни Татьяна Приданникова. – Радуйтесь всему вместе, даже плохой погоде, и у вас никогда не будет проблем во взаимоотношениях.

Татьяна и Николай Приданниковы считают, что успех их долгой и счастливой семейной жизни – во взаимопонимании и умении совместно радоваться. Фото: Алексей Кунилов

МЕЖДУ ТЕМ Мероприятия сопровождалось выступлениями танцевального клуба «Джайв 55+» комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга. Исполняя румбу и фокстрот, танцующие пары сменяли друг друга, кружась в небольшом пространстве.

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Опубликовано в №125 от 14.07.2021