В Екатеринбурге стартовала акция «Говорящая книга»

Теперь в областной библиотеке для слепых появится ещё больше аудиокниг. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых стартовала акция «Говорящая книга». Отобранные актёры и волонтёры начали начитывать аудиокниги для тех, кто никогда не сможет прочитать их вживую.

Понятно, что людям с проблемами со зрением приходится нелегко — в нашем регионе насчитывается более двух с половиной тысяч незрячих и слабовидящих людей, а всего в России больше 280 тысяч инвалидов по зрению. И такие учреждения, как Свердловская областная специальная библиотека для слепых, становятся для незрячих людей местом, где можно не просто взять книги, но и пообщаться, чем-то помочь друг другу. Тем более что у этой библиотеки есть филиалы почти во всех городах области.

— У нас довольно большой фонд аудиокниг и изданий со шрифтом Брайля, чтобы читать руками — более 20 тысяч. Нашим постоянным читателям мы выдаём книги и на дом, — рассказывает «Облгазете» директор библиотеки Ирина Гильфанова. - Но замысел, который мы позаимствовали у коллег из Перми и Самары, в том, чтобы новые аудиокниги читали узнаваемые люди. Поэтому мы пригласили в проект наших, уральских артистов и журналистов — всего 12 дикторов-волонтёров. И тексты подбирали наших, уральских авторов. Для старта выбрали стихи Михаила Найдича.

Эстафету открыла заслуженная артистка России, солистка Уральского русского народного хора Светлана Комаричева: в небольшой специально оборудованной студии за стеклом она читала стихотворение «Вундеркинд». Запись, которую вёл оператор Дмитрий Долгий, прошла безукоризненно. А вот следующий диктор, артист Свердловского драматического театра и ведущий «Утреннего экспресса» на "Четвёртом канале" Илья Порошин, немного споткнулся — оператор попросил сделать дубль. Всё как в кино! Но и споткнуться было немудрено, текст гласил: «вышивало полымя».

Постоянная посетительница библиотеки Екатерина Ермакова надиктовала текст без единой запинки, читая его по специальной книге со шрифтом Брайля.

— Читать руками привыкла уже с детства, — говорит Екатерина. — В этой библиотеке для нас есть не только книги, но и картины, специальная рельефная графика…

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