Срок действия российских паспортов, подлежащих замене, продлили на три месяца

14-летние россияне смогут подать заявление на получение паспорта в течение 90 дней. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России утвердило постановление, согласно которому увеличивается срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении 20 или 45 лет. Также увеличилось время подачи заявлений для 14-летних граждан.

Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

По предыдущим правилам, паспорт становился не действительным в тот же момент, когда человеку исполнялось 20 или 45 лет. Он подлежал замене, а на этот период гражданину выдавалось временное удостоверение. Но этот документ не везде котировался, например, с ним нельзя было зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Благодаря новому постановлению, паспорт россиянина, которому исполнилось 20 или 45 лет, будет действительным до момента получения нового документа. Но не более 90 дней после достижения этого возраста.

Также для 14-летних россиян продлевается срок подачи заявления на получение первого удостоверения личности - с 30 до 90 дней.

С 1 июля 2022 года время изготовления паспорта будет составлять 5 рабочих дней, вне зависимости от способа подачи документов. Сейчас паспорт делают в течение 10 дней, если гражданин обратился по месту жительства, во всех остальных случаях - 30 дней.