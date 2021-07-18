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18 июля 2021, 18:20

Начало недели в Свердловской области будет тёплым, местами пройдут дожди

солнечно

Сильных ветров в Свердловской области в ближайшие дни не ожидается. Фото: Галина Соловьёва

На Средний Урал в ближайшие дни резких перемен в погоде не ожидается. Будет тепло и малооблачно.

Как сообщили в пресс-службе Уралгидрометеоцентра, днём в понедельник, 19 июля воздух прогреется до +24.. +29 °C при северо-западном ветре, силой 1-6 метров в секунду. Местами по области возможны небольшие дожди, грозы. В ночь на 20 июля столбики термометров опустятся до +12... +17 °C. Днём будет от +26 до +31 °C. Ветер неустойчивый, слабый, местами могут пройти кратковременные дожди.

21 июля на Среднем Урале погода изменится незначительно. Ночью воздух охладится до +14... +19 °C. Днём будет от +26 до +31 °C (на севере и в горах до +21°C).

Начало недели в Екатеринбурге выдастся жарким. Воздух будет прогреваться до +30 °C днём и до +19 °C ночью. Ветер западных направлений, слабый, возможны небольшие дожди.

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Областная газета Свердловской области

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