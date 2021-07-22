На «Европу-Азию» возвращаются туристы

Журналист «ОГ» тоже повязала ленточку на счастье у стелы «Европа-Азия» Фото: Павел Ворожцов

В 17 километрах от Екатеринбурга на Пермском тракте стоит стела «Европа-Азия». Её установили в 2004 году по проекту уральского скульптора Константина Грюнберга. Стела пользовалась популярностью у туристов: сфотографироваться на границе двух частей света, стоя одной ногой в Европе, а другой – в Азии, желали многие. Но прошлогодняя ситуация с пандемией приостановила выезд туристических делегаций на объект. Сейчас больших организованных групп на площадке тоже не наблюдается (ковид атакует снова), зато растёт число семейных «подрядов».

Чудо для иностранцев

Стела, о которой мы говорим, – самая «молодая» в Свердловской области (ранее подобные объекты появились под Первоуральском, у Полевского, Дегтярска. – Прим. авт.), но самая необычная. Внешне она напоминает уменьшенную копию Эйфелевой башни, хотя на самом деле это переплетённые большие буквы Е и А. Ещё в 2000-е годы вокруг стелы планировалось организовать туристический комплекс – с ресторанами, гостиницами и местами развлечений (эту идею продвигал экс-глава Екатеринбурга, ныне сенатор РФ Аркадий Чернецкий). Был даже разработан проект, его так и не воплотили в жизнь. Слишком много оказалось заморочек с оформлением земли с разными видами собственности.

Сегодня стела живёт сама по себе – как туристический объект. На площадку приезжают гости региона, а также свадебные кортежи из окрестных населённых пунктов. Они фотографируются на границе частей света, завязывают на деревьях разноцветные ленточки на счастье (их уже больше 17 тысяч!) и обязательно заглядывают в местную сувенирную лавку.

– На этой неделе были гости из Костромы, Вологды, Сыктывкара, – говорит продавец лавки Александр Кардашин. – Иностранцы любят приезжать – недавно были немцы, китайцы… Для нас, уральцев, граница Европы и Азии – факт давно привычный, а для них – настоящее чудо.

Ларец из малахита

По словам Кардашина, ещё пару лет назад к стеле приезжали целыми автобусами. Массовый наплыв туристов был с мая по октябрь. Но пандемия, накрывшая Средний Урал в прошлом году, повлекла затишье. Сейчас же, несмотря на сложную эпидобстановку, народ потихоньку возвращается на площадку. И в основном это семьи.

– Не так давно приезжала женщина – она родилась в Екатеринбурге, но уже больше 20 лет живёт в Германии, – рассказал Александр. – Лет 7 назад она уже была у стелы, а нынче собрала всех своих родственников и снова приехала. Купила самый дорогой сувенир за 38 тысяч рублей – малахитовый ларец. Сказала, что жить на границе Европы и Азии – уникальная ситуация, и её немецкая родня – в восторге.

«Облгазета» провела на площадке почти час. И встретила у стелы несколько семей, правда, российских.

– Едем в гости к родственникам в Москву из Тюмени, – поделилась молодая пара – Татьяна и Андрей Толкачёвы. – Увидели стелу, решили посмотреть. Много о ней слышали, но сами не бывали тут. Вот хотим фотки сделать и магнитики купить с символикой Екатеринбурга – для своей коллекции.

– А мы из Сибири, в Башкирию едем по делам, – объяснила пенсионерка Нина Тихонова. – Стела нам понравилась – необычная штука. Своим дома скажем – пусть приедут сюда же, интересный туристический опыт.

Печать Татищева

На площадке гостям могут отчеканить монету с видом Екатеринбурга и стелы. Можно приобрести уникальный сертификат «Нарушитель границы», заверенный печатью с изображением одного из основателей уральской столицы Василия Татищева. Повышенным спросом у туристов пользуются фигурки из натурального гипса – селенита в виде животных и птиц, населяющих регион, а также берестяные шкатулки и камни с символом Урала – ящеркой. Недавно, кстати, коллекцию сувениров пополнил маленький бюстик российского президента Владимира Путина и впечатлил… китайцев. Туристы из Поднебесной, приехав на стелу, купили несколько экземпляров и пожелали сделать такой же, но с Мао Цзэдуном (легендарным создателем Китайской Народной Республики. –Прим. авт.).

Конечно, территория вокруг туристического объекта нуждается в уходе. Ответственность за содержание площадки, как выяснилось, несёт администрация Екатеринбурга. И даже выделяет на это деньги – почти 2 млн рублей в год. Мы зорким взглядом приметили, что неплохо бы выкосить слишком высокую траву между деревьями, починить и покрасить «Древо верности», куда молодожёны вешают замочки (конструкция потрескалась), поставить наконец-то биотуалеты… Есть шанс, что в скором времени это будет сделано: развитие туристической зоны включено в стратегию соцэкономразвития Екатеринбурга до 2035 года.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Почётные гости К стеле приезжали: его Королевское Высочество Иоахим , принц Датский;

, принц Датский; Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе;

чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе; Николай Дроздов, учёный-зоолог и зоогеограф, телеведущий;

учёный-зоолог и зоогеограф, телеведущий; рок-группа Scorpions. Фишки территории стена из 6,5 тысячи бутылок шампанского, выпитого свадебными парами;

двухметровый стальной цветок растения капок – подарок города Гуанчжоу, побратима Екатеринбурга;

столбик «Да будет мир человечеству во всём мире» от японских волонтёров;

верстовой столб с табличками, прибитыми гостями площадки из Лондона, Берлина, Копенгагена, Генуи, Парижа.

Стена из-под бутылок шампанского – оставили молодожёны Фото: Павел Ворожцов

Александр Кардашин показывает сувениры Фото: Павел Ворожцов

Эта семейная пара фотографировала почти каждый объект на площадке Фото: Павел Ворожцов

Площадка со стелой примыкает к Пермскому тракту Фото: Павел Ворожцов

Вот такой бюстик президента можно увидеть в сувенирной лавке Фото: Павел Ворожцов