Из-за засухи в 39 свердловских муниципалитетах введён режим ЧС

Ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС из-за засухи. Он распространяется на 39 муниципалитетов региона.

Соответствующее решение глава Среднего Урала принял после рабочей поездки в Белоярский район, где пообщался с сельхозтоваропроизводителями, осмотрел поля и лично оценил ситуацию.

"Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи", - заявил Евгений Куйвашев в Instagram.

Режим ЧС распространяется на следующие территории: Алапаевское и Ирбитское муниципальные образования, Артёмовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Горноуральский, Каменский, Камышловский, Кушвинский, Невьянский, Новоуральский, Полевской, Пышминский, Режевской, Серовский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский городские округа, Байкаловский, Нижнесергинский и Слободо-Туринский муниципальные районы, городские округа – Богданович, Верхняя Пышма, Верхотурский, Заречный, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Сухой Лог.

По словам губернатора, ущерб от засухи уже превышает 4 миллиарда рублей. В связи с этим региональному министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву поручено обратиться за помощью в Правительство РФ.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, почти четверть планируемых объёмов заготовки зерна, овощей, кормов для скота в регионе сельхозтоваропроизводители уже потеряли. Сейчас необходимо помочь предприятиям, от которых зависит, будут ли доступными уральцам местные продукты.