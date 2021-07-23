«Президент просил довести число детей до десяти… Мы задачу выполнили!»

2018 год: Сыропятовы в своём доме в Красноуфимске встречают «Облгазету» с арбузом. Фото: Павел Ворожцов

Сотни уральцев звонят и пишут в редакцию «Облгазеты» по разным поводам. Мы искренне радуемся, если нам удаётся помочь нашим читателям. С этого номера «ОГ» запускает проект о людях, жизнь которых изменилась после публикаций газеты.

Первые наши герои – многодетная семья Лилии и Максима Сыропятовых. О них мы впервые рассказали в 2018 году…

Четыре года назад Лилия Сыропятова по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получила награду – знак отличия «Материнская доблесть» II степени. На тот момент жительница Красноуфимска вместе с мужем воспитывала восемь дочерей (две из них – двойняшки) и готовилась к появлению девятого (!) ребёнка. В июле мы побывали в гостях у многодетной пары и выпустили материал «Восемь дочерей – восьмикратное счастье!» (см. «Облгазету» №118 от 07.07.2018).

В беседе с нами Сыропятовы рассказали о своих мечтах. Во-первых, перебраться поближе к Екатеринбургу, чтобы дать дочерям высшее образование (на тот момент старшей дочери Кристине было уже 14 лет). Но для покупки дома нужны дополнительные средства: в окрестностях уральской столицы недвижимость дороже, чем в Красноуфимске. И семье нужна просторная машина, чтобы выбираться куда-то всем вместе. Стандартный вариант не подойдёт – нужно минимум 12 посадочных мест в авто. А техника по спецзаказу тоже недешёвая…

Мечты сбываются

Выпуская материал о Сыропятовых, «Облгазета» преследовала одну цель – обратить внимание на семью, которой нужна помощь. Максим и Лилия – благополучные родители, собственными силами выстроили двухэтажный дом, поставили баню, разбили огород. Все девочки – ухожены, успешно учатся, посещают школу искусств, рукодельницы… Но решить вопрос с тем же переездом семье было не под силу: Максим – единственный кормилец в доме.

После публикации на Сыропятовых обрушилась популярность. Лилия Рофановна рассказала, что спустя некоторое время им удалось переехать – в Верхнюю Пышму. Глава «Русской медной компании» и благотворитель Игорь Алтушкин купил для них дом. А губернатор региона вручил ключи от «Форда» на 15 посадочных мест. Супруг Максим – железнодорожник – перевёлся на работу по новому месту жительства.

В 2019 году семья Сыропятовых дважды встречалась с Президентом России Владимиром Путиным! Он вручал паре орден «Родительская слава». Тогда у Лилии и Максима уже родился девятый ребёнок – сын Владимир.

«Довели» до десяти

Сейчас маленькому Вове почти три года, он ходит в садик. Старшая дочка Сыропятовых Кристина успешно окончила школу и поступила в один из экономических колледжей Екатеринбурга. Учится на юриста, как и мечтала. Получила школьный аттестат ещё одна дочка – Валерия. Она тоже стала студенткой, учится на экономиста.

Самое интересное: у Сыропятовых родился десятый ребёнок – дочка Ева. Сейчас ей полгодика.

– Когда мы общались с президентом, он попросил нас «довести» число детей до десяти. Мы поставленную задачу выполнили, – смеясь, рассказывает Лилия Рофановна. – Дальше пополнять семью не планируем, я хочу выйти на работу. Дома всё хорошо, машина на ходу, муж трудится, особых проблем нет. Спасибо «Областной газете»! Приезжайте в гости!

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2019 год: в семье появился сын – Владимир. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Первая статья о многодетной семье Сыропятовых вышла в июле 2018 года. Фото: Скриншот газетной статьи