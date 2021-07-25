Начало недели в Свердловской области будет прохладным

Синоптики не обещают сильных дождей. Алексей Кунилов

В начале недели на территории Свердловской области будет прохладно. По оценкам синоптиков, воздух днём прогреется максимум до +22 градусов.

В понедельник, 26 июля, ожидается переменная облачность, днём возможны дожди. Воздух прогреется до +17... 22 °C. Возможны порывы ветра до 15 метром в секунду.

Во вторник, согласно прогнозам Уральского Гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Метеорологи допускают, что местами пройдут дожди. Ночью похолодает до +7... 12°C, днём потеплеет до +16... +21°C.

Ветер будет северного и северо-западного направлений от четырёх до девяти метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в порывах он может достигать 15 метров в секунду.

Во вторник, 27-го июля, прогнозируют слабый (4-9 метров в секунду) ветер, днём будет +16... +21°C. Осадки маловероятны. Ночами - +10... 12°C.

В среду, 28 июля, немного похолодает. Будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. На севере региона может похолодать до +4°C. В остальном ночами на Среднем Урале будет +7... 12°C. Днём потеплеет до +16... 21°C.

В Екатеринбурге также будет прохладно. Жары, как и проливных дождей, ждать не стоит. Прогнозируют чуть выше +20°C днём и около +11°C ночами. Возможны кратковременные дожди.

Вплоть до 27 июля в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.