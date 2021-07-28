Минтруд РФ предлагает ввести в России День отца

Учреждение Дня отца способствовало бы повышению социальной значимости отцовства в стране. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство труда РФ вынесло на общественные обсуждения предложение о создании в России Дня отца. Изначально с этой инициативой выступила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Проект приказа об учреждении Дня отца опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата - третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещён для общественного обсуждения", - сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в министерстве.

С инициативой об учреждении в России Дня отца ещё несколько лет назад выступали общественники. По их мнению, это способствовало бы повышению социальной значимости отцовства в стране.

Сейчас в России отмечаются День семьи (8 июля), День матери (последнее воскресенье ноября) и День ребёнка (20 ноября).