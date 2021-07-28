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28 июля 2021, 14:42

В Кировграде на месте старого клуба "Спутник" хотят построить молодёжный центр

Новый молодёжный центр хотят построить на месте старого клуба "Спутник". Фото: Анна Митчина

Новый молодёжный центр хотят построить на месте старого клуба "Спутник". Фото: Анна Митчина

В Кировграде разработали проект молодёжного центра, который может появиться на месте старого клуба "Спутник". Комплекс будет выполнять пять функций: образовательную, спортивную, творческую, просветительскую, досуговую.

Здесь планируют разместить коворкинг-зону, звукозаписывающую студию, библиотеку, геймер-клуб, арт-пространство для художников и лектории. На улице организуют паркур-площадку, а также игровые поля для разных видов спорта. Привлекать к играм планируется и детей и взрослых, чтобы поддержать коммуникацию межу поколениями.

Примерная площадь нового здания - 3,5 тысячи кв. м. Проект центра представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе его рабочей поездки в Кировград.

Областная газета Свердловской области

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