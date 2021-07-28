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28 июля 2021, 18:12

В конце июля свердловчан ждут холодные ночи

кот под одеялом

Прохладные ночи ожидают жителей северной части региона. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о похолодании. В ближайшую ночь столбики термометров могут опуститься до +1 градуса.

Такая температура ожидается при прояснении, информирует Уральский гидрометцентр. По имеющимся данным, в ночь на 30 и 31 июля будет +4 и +5 градусов соответственно. Однако такие показатели ожидаются только на севере региона.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Добавим, 28-31 июля местами на востоке Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность, а на крайнем юго-востоке - чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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