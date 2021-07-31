Владимир Путин образовал межправительственную комиссию по историческому просвещению

Владимир Путин подписал указ об образовании межправительственной комиссии по историческому просвещению. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межправительственной комиссии по историческому просвещению. Её председателем глава государства назначил своего помощника, бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, основными задачами комиссии станут координация деятельности государственных органов, а также научно-образовательного и культурного сообществ по разработке единого подхода к историческому просвещению и предупреждению фальсификации исторической информации. Комиссия будет проводить анализ деятельности, которая наносит ущерб национальным интересам России, и бороться с ней. Помимо этого членам новообразованного органа нужно будет готовить предложения по предотвращению контрпропагандистских мероприятий, связанных с памятными датами РФ.

В состав межправительственной комиссии по историческому просвещению войдут представители администрации Президента РФ, Генпрокуратуры, аппарата Совета безопасности, Следственного комитета, Минобороны, МВД, МИД, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минюста, Минцифры, СВР, ФСБ, Росархива, Российской академии наук, ассоциации "Российское историческое общество", Российского военно-исторического общества, общества "Знание" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Точный состав органа должен быть утверждён до конца августа.

Указ в законную силу вступил 30 июля.