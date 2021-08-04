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Общество
4 августа 2021, 12:00

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов

деньги

Удачливый свердловчанин еще не обратился в лотерейный центр «Столото». Фото: Владимир Мартьянов.

Суперприз гослотереи в размере 10 миллионов рублей достался жителю Екатеринбурга. Розыгрыш состоялся 3 августа.

Екатеринбуржцу посчастливилось выиграть в 221624-м тираже «Рапидо». Как сообщили в пресс-службе «Столото», подробности о победителе пока неизвестны. В лотерейный центр уралец ещё не обратился.

По правилам «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Житель уральской столицы отметил 14, 13, 9, 11, 1, 19, 4, 16 в первом поле билета и 3 – во втором, и стал обладателем крупной суммы.

Ранее стало известно, что два екатеринбуржца выиграли по миллиону в лотерею.

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Областная газета Свердловской области

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