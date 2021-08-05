Прокуратура Свердловской области опровергает массовые увольнения сотрудников

Ведомство опровергает информацию. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Свердловской области опровергла информацию о большом количестве увольнений в органах ведомства. По словам пресс-секретаря, коллектив прокуратуры стабилен.

"Информация об увольнении значительного количества сотрудников прокуратуры не соответствует действительности. Коллектив прокуратуры области стабилен, что не отменяет естественного процесса обновления кадрового состава, когда на смену сотрудникам, уходящим в отставку, приходят молодые специалисты", - сообщила изданию пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Источник "Областной газеты" сообщает, что по всех органах прокуратуры региона заявления на увольнение написали около 150 человек. Причиной называют высокий объём работы, который увеличивается из-за того, что документооборот идёт и в бумажном, и в электронном формате. В итоге одна и та же работа делается несколько раз. При этом на выполнение задач даётся слишком мало времени.

"Много статистики, отчётности в плане внесения разных данных в программы ГАС ПС (государственная автоматизированная система правовой статистики). На это рабочее время уходит, потом ещё одновременно надо осваивать программу WEB-Надзор. Мы должны на проверки выезжать, к судам готовиться, а по итогу одно и то же в разные программы забиваем", - рассказал источник. Однако официально информация никем не подтверждается.