Спустя шесть лет для россиян открыли египетские курорты

Хургада и Шарм-Эль-Шейх входят в число самых популярных курортов Египта. Фото: Александр Зайцев

В России после многолетнего перерыва возобновились рейсы на курорты Египта. Пока улететь туда возможно только из Москвы, но в ближайшее время авиаперевозчики надеются вернуться к полётам и из Екатеринбурга.

Допуски есть, а лететь нельзя

Авиасообщение с курортами Красного моря открылось в понедельник, 9 августа. Первые рейсы из столицы нашей страны в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх совершили авиакомпании EgyptAir и «Россия». Ранее последняя получила допуск на осуществление пяти полётов в неделю по каждому из направлений от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и разрешение на эти полёты от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В конце прошлой недели Росавиация выдала допуски к выполнению рейсов ещё девяти авиакомпаниям. Они намерены отправлять россиян в Египет не только из Москвы, но и из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Перми. На обслуживание полётов из уральской столицы заявились авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и AzurAir. Авиаперевозчики выразили готовность выполнять на каждом из выбранных ими направлений от трёх до семи рейсов в неделю.

Но радоваться этому рано: окончательное решение об увеличении числа полётов к побережью Красного моря будет принимать федеральный оперштаб. Поэтому туроператоры пока не спешат с запусками туров.

Дороже Турции

– Поскольку разрешения на полёты из Екатеринбурга ещё нет, мы затрудняемся называть точные даты, на которые уральцы могут начинать бронировать туры, – рассказали «Областной газете» в турагентстве CoralTravel. – Нет определённости и по стоимости таких путёвок. Пока только можно сказать, что отдых в Египте скорее всего не будет дороже, чем в Турции.

В то же время в Ассоциации туроператоров России заявили, что цены на туры из Москвы в Египет сейчас примерно на 60–80 процентов выше, чем на аналогичные предложения в Турции.

Если верить информации на сайтах ряда туристических агентств, стоимость недельного отпуска в Шарм-Эль-Шейхе или Хургаде на одного человека может начинаться от 35–40 тысяч рублей. Вылетать уральцам предлагают уже на этой неделе. Но когда начинаешь уточнять подробности, выясняется, что пока возможны только туры с отправлением из Москвы или с трансфером из Каира. Пересадка и дорога до отеля могут занимать несколько часов, но, как отмечают представители туриндустрии, готовые потерпеть такие неудобства отдыхающие всё же находятся. Пока их не так много. Ближе к октябрю, когда в африканской стране немного спадёт жара, поток туристов должен вырасти, а цены на туры, особенно с учётом ожидаемого увеличения числа рейсов – стабилизироваться.

Тем, кто задумывается об отдыхе в Египте, стоит помнить о том, что для въезда в эту страну необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

История вопроса Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту люди погибли. Возобновлены полёты между двумя странами были только в 2018 году. Тогда начали осуществляться регулярные рейсы в Каир, курортные же направления оставались закрытыми. В марте 2020 года авиасообщение снова полностью закрыли. Причиной стала пандемия коронавируса. Спустя полгода перелёты между Москвой и Каиром возобновились. Открыть курортные направления было решено только в этом году. После того как российские специалисты положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха, Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полёты российских авиакомпаний на курорты Египта.

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