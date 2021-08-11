Свердловских безработных лишают сна

Областные службы занятости нашли иезуитский способ для улучшения статистики. Иллюстрация: Максим Смагин

С января этого года уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области снизился в три с лишним раза – с 5,39​​​​​до 1,65 процента. По данным на середину июня, с начала года с учёта сняли 116 тысяч человек. Сегодня на учёте в центрах занятости региона состоят 34,8 тысячи безработных. Можно порадоваться за общую ситуацию на рынке труда. Но есть истории, которые заставляют задуматься, откуда на самом деле берутся эти цифры.

«Стыковка» не удалась?

Одну из таких историй рассказала жительница Екатеринбурга Светлана. Потеряв работу в предпенсионном возрасте, она в октябре прошлого года решила встать на учёт в центр занятости. К тому времени центры занятости перешли на дистанционный формат работы, в стране был введён упрощённый порядок регистрации безработных: подавать заявление о постановке на учёт теперь можно дистанционно – через портал «Работа в России». Никакие документы представлять не нужно – все необходимые сведения центры занятости должны уточнять путём межведомственного взаимодействия. Смысл в том, чтобы освободить граждан от необходимости посещать службу занятости и самостоятельно собирать пакет документов.

Светлана оформила заявку на портале. Чтобы ускорить процесс, лично привезла в межрайонный отдел №1 Екатеринбургского центра занятости справку о среднем заработке за последние три месяца, трудовую книжку с записью об увольнении и документ, подтверждающий предпенсионный возраст. Документы благополучно приняли. Спустя неделю в личном кабинете появилось уведомление: «В пособии отказано». А ниже – причина отказа: «На момент постановки на учёт нет увольнения».

Оказалось, что бывший работодатель вовремя не передал данные в Пенсионный фонд России.

Попытка межведомственного взаимодействия провалилась.

Почему же в таком случае специалисты не воспользовались пакетом документов, которые Светлана принесла лично? По телефону внятного ответа получить не удалось. Женщине посоветовали ещё раз приехать в отдел с оригиналами документов. После личного обращения к руководству Екатеринбургского центра занятости вопрос удалось урегулировать: принесённые документы подняли, и Светлану признали безработной, назначив пособие сроком на один год.

«Не пришёл? Снят!»

Восемь месяцев от центра занятости не поступало ни звонков, ни электронных писем, ни уведомлений в личных кабинетах на портале «Работа в России» и портале департамента по труду и занятости населения области. Вакансии не предлагали, а перерегистрация и начисление пособия проходили в автоматическом режиме. В конце мая Светлана получила пособие, а в конце июня её сняли с учёта за… длительную (более месяца) неявку (!)

– В пятницу ночью, 18 июня, на электронную почту пришло письмо: «Напоминаем о том, что в понедельник, 21 июня, вам необходимо прийти в центр занятости для перерегистрации», – рассказывает Светлана. – В выходные почту не проверила, а во вторник увидела это письмо и ещё одно. В нём сообщалось, что меня уже сняли с учёта и выплату пособия прекратили. Оба письма были сформированы автоматически – не было ни адреса, по которому надо было явиться, ни контактов, по которым можно связаться со специалистом. Лишь после этого на почту начали приходить письма с подборками новостей и приглашениями на ярмарки вакансий. Очень своевременно! И совершенно непонятно, почему никто не связался со мной по телефону, если в качестве приоритетного способа связи на портале «Работа в России» я указала телефонную связь?

Адресат виноват?

Аналогичные истории рассказывают и другие люди.

– В полвторого ночи пришло письмо с приглашением на перерегистрацию, – вспоминает екатеринбуржец Александр Дёмин. – Явиться надо было на следующий день в 11 утра. В сообщении нет ни подписи, ни телефона. Пока увидел письмо и выяснил, куда и зачем идти, сняли с учёта. Обратился в Федеральную службу по труду и занятости за разъяснениями. Письмо «спустили» в департамент. Ответ был следующим: «Вам нужно было подойти в центр занятости, о чём вы были заблаговременно (за сутки) уведомлены по электронной почте. Вы не явились на перерегистрацию. Документов, подтверждающих наличие уважительных причин отсутствия взаимодействия, вами предоставлено не было. Можете повторно подать заявление по содействию в поиске подходящей работы и признанию безработным».

– Через три недели после дистанционной перерегистрации ночью пришло письмо на электронную почту о том, что утром нужно явиться лично, – комментирует ещё одна жительница уральской столицы Ксения Анаскина. – Письмо ушло в спам, я прочитала его уже по факту. Сняли с биржи на следующий день. На вопрос, почему было выбрано неудобное время информирования – ночь, и именно такой способ связи, мне ответили:

«Как нам удобно, так и отправляем уведомления. А получили вы письмо или нет, это ваши проблемы».

Потерялись в «цифре».

В прошлом году в связи с пандемией перерегистрация была дистанционной по всей стране: центры занятости запрашивали информацию из Пенсионного фонда, чтобы удостовериться, что человек всё ещё нигде не работает. Затем регионам разрешили самостоятельно решать, как взаимодействовать с безработными. И в конце января департамент по труду и занятости населения издал приказ №25, который сделал возможным как личное, так и дистанционное взаимодействие. Теперь форму перерегистрации центры занятости определяют самостоятельно – исходя из загруженности и эпидемической обстановки на территории.

Список способов взаимодействия огромен:

– личный кабинет портала «Работа в России»;

– личный кабинет портала Госуслуг;

– личный кабинет на интерактивном портале департамента;

– почтовая связь;

– видеосвязь;

– электронная почта;

– каналы телефонной связи, включая мобильную (в том числе посредством направления коротких текстовых сообщений, использования программ (мессенджеров) обмена мгновенными сообщениями);

– личный приём и так далее.

Как человек должен догадаться, по какому из каналов и в какую минуту ему придёт «письмо счастья»? Что если в числе иных способов – голубиная почта, а безработный вовремя не открыл форточку? Сколько времени ему даётся, чтобы отреагировать? Особенно если в течение нескольких месяцев до этого была тишина…

Бегом на портал

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области на запрос «Облгазеты» пояснили:

– Граждане уведомляются преимущественно посредством электронной почты. Решение о назначении дня и времени перерегистрации принимается за 2–3 дня до предполагаемой даты, исходя из количества подлежащих перерегистрации безработных граждан, чтобы соблюсти санитарно-эпидемические требования.

Между тем в группах Екатеринбургского центра занятости в социальных сетях даётся другой совет – искать дату, время и способ перерегистрации в личном кабинете нужно на интерактивном портале департамента.

Цифровизация должна была упростить взаимодействие людей с центрами занятости. Однако по факту жители оказались дезориентированы в море цифровых инструментов. Понимаем, что в Екатеринбурге специалисты физически не могут лично обзванивать тысячи безработных. Но ведь можно было разместить пошаговую инструкцию на главной странице портала департамента, как это сделано в Башкортостане. Или анонсировать новшество в СМИ, как поступили в Калининграде. Или предложить людям самостоятельно выбрать способ перерегистрации, как в Тюмени. Или хотя бы заблаговременно сделать автоматическую рассылку по той же электронной почте: «Со следующего месяца начнём приглашать людей лично. Будьте бдительны и проверяйте электронную почту!» В противном случае именно таким способом служба занятости будет улучшать свою статистику.

Кстати В мае прошлого года прокуратура Свердловской области проводила плановую проверку исполнения законодательства о занятости населения и выявила ряд нарушений. В деятельности Екатеринбургского центра занятости были выявлены массовые нарушения в признании граждан безработными и назначении им пособий по безработице: в ряде случаев соответствующие решения не были приняты на протяжении месяца при нормативном сроке в 11 дней. «Всего центром занятости на 15 мая 2020 года не были приняты решения по 8 611 заявлениям граждан. В целях восстановления законности прокуратурой города директору центра занятости внесено представление», – сообщалось на сайте ведомства. В этом году такая плановая проверка пока не проводилась. А, судя по всему, надо бы.