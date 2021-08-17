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17 августа 2021, 11:30

Президент РФ посмертно наградил медсестру из Свердловской области

медоборудование

Орденом Пирогова посмертно удостоена медсестра ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер". Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении госнаградами. В этот раз в списках оказались два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, награды жители страны получили "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".

Орденом Пирогова посмертно удостоена медсестра ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер" - Ольга Аникина. Орденом Почёта - заведующий кафедрой ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава России Сергей Коротких.

Ранее глава государства объявил благодарность трём работникам атомной отрасли Свердловской области.

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