Президент РФ посмертно наградил медсестру из Свердловской области

Орденом Пирогова посмертно удостоена медсестра ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер". Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении госнаградами. В этот раз в списках оказались два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, награды жители страны получили "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".

Орденом Пирогова посмертно удостоена медсестра ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер" - Ольга Аникина. Орденом Почёта - заведующий кафедрой ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава России Сергей Коротких.

Ранее глава государства объявил благодарность трём работникам атомной отрасли Свердловской области.