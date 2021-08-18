Финальная распродажа сандалий в магазине «Сорокобосоножка»!
ПРИХОДИ БОСИКОМ – УХОДИ МУЖИКОМ!
Финальная распродажа сандалий в магазине «Сорокобосоножка»!
ПУЗОВНОЙ РЕМОНТ ЗА ПОЛЦЕНЫ!
50-процентная скидка на все полостные операции в области живота!
Живот даёт вам позывной? Ремонт устроим пузовной!
Клиника доктора Харакирина.
ХВАТИТ ГНУТЬ ГУБЫ! ПОРА ГНУТЬ ТРУБЫ! Внимание, труборобы! Скидка до 5% на трубогибы! Трубы гнём ночью и днём! Электрогидравлически – в бараний рог практически!
Каждая двадцать третья рюмка в нашем баре – лишняя! Бар «Синяя подводная лодка».
Купи у нас беляш без мяса и получи мясо в подарок! Чебуречная «Чебуреченька».
Мужская барбермахерская «Щитина и меч». Второй подбородок – бесплатно!
Напиши жалобу в Роспотреб на наших конкурентов и получи скидку 10% на наши услуги! СТОЯНДЕКС-такси.
Скачай приложение нашей шиномонтажной сети и накачай с его помощью две шины бесплатно! Сеть шиномонтажных мастерских «Шиповник».
Распродажа QR-кодов для посещения нашего ресторана «Литрович»!
Один код на столик из 8 человек! Выгодно!
Магазин «Морковь» проводит распродажу моркови из коллекции зима-осень 2020!
Только у нас вы можете обменять устаревшие золотые украшения на морковь!
Сыроварня «СкипидарСыр» проводит распродажу сыров «Какбымамбер», «Госгорзона», «Крацавелла» и других!
Каждому купившему 1 килограмм любого сыра – 500 граммов плесени в подарок!
Хлебный гипермаркет «Муко-Молл» продает торговые места для булочных, пышечных, макаронных, сдобных и цельнозерновых предпринимателей!
Приходи и расти как на дрожжах!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НЕОПЛАЧЕННЫХ ТОВАРОВ!
Мы привезём вам товар по НАШЕМУ выбору и не уедем, пока вы не рассчитаетесь!
ООО «Битюгов и шесть партнёров».
Каждому последнему покупателю мы дарим бесплатно 21 минуту шопинга после закрытия магазина!
ТОРОПИСЬ СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ! Продуктовый магазин «Характерный».
НЕ НАДО НИКОГО ПРИВОДИТЬ! В нашем музее много сертифицированных друзей! Просто приходите! Областной человедческий музей.
ПРОСРОЧКУ – В РАССРОЧКУ! Ешь сейчас, расплачивайся потом! Продуктовый супермаркет «Помоечка».
«Токси-кола» проводит токси-розыгрыш! ПОД КАЖДОЙ КРЫШЕЧКОЙ – НАПИТОК! Найди его и стань потребителем!
Оплатив у нас КУРС КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ сразу за год, вы уже через месяц сможете критически проанализировать свой спонтанный поступок, дать ему обоснованную оценку и сделать необходимые выводы для принятия рациональных и взвешенных решений в дальнейшей жизни! Курсы критического мышления! Оплати сейчас, потом будет поздно!
Академия мышления «Поузнавай у самого себя!»
- Опубликовано в №152 от 19.08.2021
Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.