Откуда в Екатеринбурге взялся дым и запах гари?

В августе синоптики уже трижды предупреждали свердловчан о смоге. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области объяснили, почему уральскую столицу вчера заволокло дымом, а на улицах ощущался резкий запах гари. Всё дело в лесных пожарах, но не в Якутии, а совсем рядом с Екатеринбургом.

По словам главы региона, всё дело в крупном лесном пожаре, который неделю бушует под Камышловом. Возгорание уже удалось локализовать.

– Пожар в сложном месте, на болотах. Там работают 40 человек и спецтехника. Именно из-за этого пожара в Екатеринбурге пахнет гарью. Надеюсь, после ликвидации огня смог быстро рассеется, и мы снова сможем нормально дышать, – написал губернатор на своей странице в Instagram.

В свою очередь, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, дым и запах гари в Екатеринбурге могли быть связаны с ещё одним лесным пожаром – в Первоуральском городском округе.

Лес и луга загорелись в окрестностях озера Глухое. Площадь возгорания быстро увеличилась с 9 до 40 га. Существовала угроза перехода огня на расположенные неподалёку садовые товарищества. В опасности оказался санаторий «Озеро Глухое» и коллективный сад «Мирный», из которых были эвакуированы больше сотни человек. В основном – жители Екатеринбурга. В тушении огня было задействовано 29 единиц техники и 116 человек. К вечеру, 17 августа, угрозу распространения огня удалось снять, однако лес продолжал тлеть.

Отметим, что на сильную задымлённость читатели «Областной газеты» жаловались вчера в течение всего дня. Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах уральской столицы. Превышение ПДК выявлено не было. Вместе с тем, по данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, превышение максимальной концентрации вредных веществ всё-таки было зафиксировано – с 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха на улице Татищева в Екатеринбурге.

Напомним, в понедельник, 16 августа, уральские синоптики третий раз за месяц предупредили жителей Свердловской области о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в регионе до 20:00 22 августа.